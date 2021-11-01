Результати виборів у Харкові: у комісії визнали фатальну помилку у 8 тисяч голосів

У Харкові завершилося засідання територіальної виборчої комісії оголошенням переможцем виборів у мери кандидата від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігоря Терехова. Однак після цього глава ТВК заявила, що під час оголошення результатів сталася помилка.
Про це повідомляє портал "Суспільне Харків".
Що сталося
Як повідомляють журналісти, представники ТВК визнали помилку серед голосів за лідера місцевого відділення політичної партії "Національний корпус" Костянтина Немічова.
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Спочатку заявлялося, що він набрав понад 20 тисяч голосів, проте пізніше ТВК йому зарахувала лише 12,2 тисячі. Таким чином, представник націоналістичного руху посів не третє місце, а четверте.
Як пройшли вибори
- У грудні 2020 року помер мер Харкова Геннадій Кернес, після чого обов'язки міського голови тимчасово перейшли до секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. Нові вибори відбулися 31 жовтня.
- Екзит-поли показували, що за Терехова віддали голоси 53,8% виборців, на другому місці – Михайло Добкін, 24,5%. Замикає трійку лідерів Олександр Скорик із результатом 6,7% голосів.
- Головний опонент Терехова, кандидат в мери Харкова Михайло Добкін вдень визнав свою поразку на виборах, проте пригрозив відтепер контролювати владу.
- Трохи раніше Громадська мережа ОПОРА заявила, що на дев'яти дільницях лише в одному районі Харкова – Новобаварському – спостерігачі виявили фальсифікацію протоколів підсумків виборів міського голови.
- Пізно ввечері 1 листопада було оголошено, що кандидат від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігор Терехов отримав 50,66% голосів та у такий спосіб став переможцем.