Фавориту выборов в Харькове "нарисовали" лишние голоса – ОПОРА

У двух кандидатов "ушли" более 300 голосов, которые появились у Терехова

Наблюдатели обнаружили ошибки при подсчете голосов в бюллетенях / Коллаж "Сегодня"

На девяти участках только в одном районе Харькова – в Новобаварском – наблюдатели обнаружили фальсификацию протоколов итогов выборов городского головы.

Об этом сообщает общественная сеть "ОПОРА".

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"Об этом стало известно после анализа протоколов участковых избирательных комиссий, которые были в распоряжении ОПОРЫ и протокола Новобаварской районной в городе ТИК", – сообщает общественная организация.

В ОПОРЕ сообщают, что в результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Игоря Терехова увеличилось на 397 голосов.

"Стоит отметить такую тенденцию: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели ОПОРЫ, количество голосов было значительно больше", – сообщает организация, которая подала соответствующее заявление в полицию.

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