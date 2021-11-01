Фавориту выборов в Харькове "нарисовали" лишние голоса – ОПОРА

На девяти участках только в одном районе Харькова – в Новобаварском – наблюдатели обнаружили фальсификацию протоколов итогов выборов городского головы.
Об этом сообщает общественная сеть "ОПОРА".
Пропажа голосов
"Об этом стало известно после анализа протоколов участковых избирательных комиссий, которые были в распоряжении ОПОРЫ и протокола Новобаварской районной в городе ТИК", – сообщает общественная организация.
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В ОПОРЕ сообщают, что в результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Игоря Терехова увеличилось на 397 голосов.
"Стоит отметить такую тенденцию: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели ОПОРЫ, количество голосов было значительно больше", – сообщает организация, которая подала соответствующее заявление в полицию.
Голосование
- На выборах мэра Харькова, по результатам опроса избирателей, победил кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов.
- Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин признал свое поражение на выборах, которые прошли 31 октября. Соответствующее заявление политик сделал в своем телеграм-канале.
- 31 октября наблюдателей Гражданской сети ОПОРА не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. После того как они вызвали полицию, вопрос решился.
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- на участке № 631261 глава УИК остановила процедуру голосования из-за того, что один из избирателей подал заявление и потребовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении "Дія".