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Фавориту виборів у Харкові "намалювали" зайві голоси – ОПОРА

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
1 листопада, 19:31
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У двох кандидатів "пішли" понад 300 голосів, які з'явилися у Терехова
Спостерігачі виявили помилки при підрахунку голосів у бюлетенях / Колаж "Сьогодні"
Спостерігачі виявили помилки при підрахунку голосів у бюлетенях / Колаж "Сьогодні"

На дев'яти ділянках лише в одному районі Харкова – у Новобаварському – спостерігачі виявили фальсифікацію протоколів підсумків виборів міського голови.

Про це повідомляє громадська мережа "ОПОРА" .

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Зникнення голосів

"Про це стало відомо після аналізу протоколів дільничних виборчих комісій, які були в розпорядженні ОПОРИ та протоколу Новобаварської районної у місті ТВК", – повідомляє громадська організація.

В ОПОРІ повідомляють, що в результаті кількість голосів у кандидатів Костянтина Немічева та Олександра Скорика зменшилася на 160 та 237 відповідно, а у Ігоря Терехова збільшилася на 397 голосів.

"Варто відзначити таку тенденцію: на тих дільницях, де в протоколі ТВК вказано, що Скорик та Немічев набрали 0 або 1 голос, у протоколах ДВК, які отримали спостерігачі ОПОРИ, кількість голосів була значно більшою" , – повідомляє організація, яка подала відповідну заяву до поліції.

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