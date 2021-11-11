Ігор Терехов став новим мером Харкова – склав присягу

Ігор Терехов виграв вибори у першому турі / Колаж "Сьогодні"
Харків одержав нового мера після позачергових виборів. Ігор Терехов склав присягу Харківського міського голови.
Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.
Харків одержав нового мера після позачергових виборів. Ігор Терехов склав присягу Харківського міського голови.
Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.
11 листопада 1991. У місті Шостка розшукують маніяка, який нападає на хлопчиків.Зануритись у той день
Валюта
Ціна (грн)
Долар США ($)
26.06
Російський рубль (₽)
0.3681
Євро (€)
30.12
149 056захворіло за тиждень в Україні
-4%