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Ігор Терехов став новим мером Харкова – склав присягу

11 листопада, 18:54
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Вдень суд відмовив у перерахунку голосів, поданих на виборах 31 жовтня
Ігор Терехов виграв вибори у першому турі / Колаж "Сьогодні"
Ігор Терехов виграв вибори у першому турі / Колаж "Сьогодні"

Харків одержав нового мера після позачергових виборів. Ігор Терехов склав присягу Харківського міського голови.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради.

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