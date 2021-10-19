"Хуже, чем Разумков". Геращенко предложила отстранить Стефанчука

Депутат от "Европейской солидарности" обвинила спикера ВР в нарушении регламента

Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады сегодня, 19 октября, предложила отстранить от введения заседания недавно назначенного спикера парламента Руслана Стефанчука.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Вчера во время голосования Согласительного совета говорили о чем угодно, только не о повестке дня сессии. Мы ее не проголосовали. То есть с первых минут вашего спикерства, вы ведете себя хуже, чем Разумков. Начинаете нарушать процедуру, регламент, и вчера не была проголосована повестка дня на этой неделе. Поэтому мы предлагаем вас отстранить от ведения сейчас заседания", – сказала Геращенко.

Данное заявление развеселило бывшего председателя ВР Дмитрия Разумкова. Политик рассмеялся.

Фото: скриншот

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В ответ на слова Геращенко действующий спикер парламента попросил заявление от двух фракций, необходимое для начала соответствующей процедуры, но их не было. Поэтому Стефанчук с улыбкой сказал: "Нет от двух фракций? Хорошо, идем дальше. Хочу напомнить, по регламенту должна быть подпись, пока его нет, я продолжаю".

Отставка Разумкова