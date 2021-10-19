"Хуже, чем Разумков". Геращенко предложила отстранить Стефанчука

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады сегодня, 19 октября, предложила отстранить от введения заседания недавно назначенного спикера парламента Руслана Стефанчука.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Вчера во время голосования Согласительного совета говорили о чем угодно, только не о повестке дня сессии. Мы ее не проголосовали. То есть с первых минут вашего спикерства, вы ведете себя хуже, чем Разумков. Начинаете нарушать процедуру, регламент, и вчера не была проголосована повестка дня на этой неделе. Поэтому мы предлагаем вас отстранить от ведения сейчас заседания", – сказала Геращенко.
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Данное заявление развеселило бывшего председателя ВР Дмитрия Разумкова. Политик рассмеялся.
В ответ на слова Геращенко действующий спикер парламента попросил заявление от двух фракций, необходимое для начала соответствующей процедуры, но их не было. Поэтому Стефанчук с улыбкой сказал: "Нет от двух фракций? Хорошо, идем дальше. Хочу напомнить, по регламенту должна быть подпись, пока его нет, я продолжаю".
Отставка Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был сегодня назначен Руслан Стефанчук.
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.
- Журналисты "Сегодня" также разбирались, кто готов забрать Разумкова в свою политсилу.