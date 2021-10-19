Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара ❓ Как умер брат Павлова
СЕГОДНЯ Власть События

"Хуже, чем Разумков". Геращенко предложила отстранить Стефанчука

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
19 октября, 12:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Депутат от "Европейской солидарности" обвинила спикера ВР в нарушении регламента
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады сегодня, 19 октября, предложила отстранить от введения заседания недавно назначенного спикера парламента Руслана Стефанчука.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

"Вчера во время голосования Согласительного совета говорили о чем угодно, только не о повестке дня сессии. Мы ее не проголосовали. То есть с первых минут вашего спикерства, вы ведете себя хуже, чем Разумков. Начинаете нарушать процедуру, регламент, и вчера не была проголосована повестка дня на этой неделе. Поэтому мы предлагаем вас отстранить от ведения сейчас заседания", – сказала Геращенко.

Данное заявление развеселило бывшего председателя ВР Дмитрия Разумкова. Политик рассмеялся.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Реклама

В ответ на слова Геращенко действующий спикер парламента попросил заявление от двух фракций, необходимое для начала соответствующей процедуры, но их не было. Поэтому Стефанчук с улыбкой сказал: "Нет от двух фракций? Хорошо, идем дальше. Хочу напомнить, по регламенту должна быть подпись, пока его нет, я продолжаю".

Отставка Разумкова

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

19 октября 1991. По приглашению АН в Украине находится с визитом дочь гетмана Павла Скоропадского...

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

98 188

заболело за неделю в Украине

+6%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять