"Гірше, ніж Разумков". Геращенко запропонувала відсторонити Стефанчука

Депутат від "Європейської солідарності" звинуватила спікера ВР у порушенні регламенту

Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко на засіданні Верховної Ради сьогодні, 19 жовтня, запропонувала відсторонити від введення засідання нещодавно призначеного спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Вчора під час голосування Погоджувальної ради говорили про що завгодно, тільки не про порядок денний сесії. Ми її не проголосували. Тобто з перших хвилин вашого спікерства, ви поводитесь гірше, ніж Разумков. Починаєте порушувати процедуру, регламент, і вчора не було проголосовано порядок денний на цьому тижні. Тому ми пропонуємо вас відсторонити від ведення зараз засідання", – сказала Геращенко.

Дана заява розвеселила колишнього голову ВР Дмитра Разумкова. Політик розсміявся.

Фото: скріншот

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У відповідь на слова Геращенко діючий спікер парламенту попросив заяву від двох фракцій, необхідну для початку відповідної процедури, але її не було. Тому Стефанчук з посмішкою сказав: "Немає від двох фракцій? Добре, йдемо далі. Хочу нагадати, за регламентом повинен бути підпис, поки його немає, я продовжую".

Відставка Разумкова