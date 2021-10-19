Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара ❓ Як помер брат Павлова
СЬОГОДНІ Влада Події

"Гірше, ніж Разумков". Геращенко запропонувала відсторонити Стефанчука

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
19 жовтня, 12:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Депутат від "Європейської солідарності" звинуватила спікера ВР у порушенні регламенту
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко на засіданні Верховної Ради сьогодні, 19 жовтня, запропонувала відсторонити від введення засідання нещодавно призначеного спікера парламенту Руслана Стефанчука.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

"Вчора під час голосування Погоджувальної ради говорили про що завгодно, тільки не про порядок денний сесії. Ми її не проголосували. Тобто з перших хвилин вашого спікерства, ви поводитесь гірше, ніж Разумков. Починаєте порушувати процедуру, регламент, і вчора не було проголосовано порядок денний на цьому тижні. Тому ми пропонуємо вас відсторонити від ведення зараз засідання", – сказала Геращенко.

Дана заява розвеселила колишнього голову ВР Дмитра Разумкова. Політик розсміявся.

Фото: скріншот
Фото: скріншот

Реклама

У відповідь на слова Геращенко діючий спікер парламенту попросив заяву від двох фракцій, необхідну для початку відповідної процедури, але її не було. Тому Стефанчук з посмішкою сказав: "Немає від двох фракцій? Добре, йдемо далі. Хочу нагадати, за регламентом повинен бути підпис, поки його немає, я продовжую".

Відставка Разумкова

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

98 188

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти