Хотят устроить "маленькую войнушку". Лавров удивил новым перлом об Украине

МИД РФ считает, что руководство западных стран "накачивает" Украину вооружениями

По мнению Лаврова, позиции НАТО и Запада — "хамство" / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад стремится спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в нем Россию. Об этом в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Запад накачивает Украину вооружениями, с 2014 года поставил Киеву боеприпасов и систем, в том числе ударных, на $2,5 млрд.

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"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", – сказал он.

В целом позиция, которую занимают страны Запада и НАТО по Украине, Лавров считает хамством.

"Это хамство – выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", – сказал Лавров

Он отметил, что в ЕС уже призывают ввести санкции превентивно и снять их, если конфликт не начнется. "Это ж понятно, что никогда никто не снимет", – заявил Лавров.

Россия против Украины в НАТО