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Хотят устроить "маленькую войнушку". Лавров удивил новым перлом об Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
27 декабря, 14:47
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МИД РФ считает, что руководство западных стран "накачивает" Украину вооружениями
По мнению Лаврова, позиции НАТО и Запада — "хамство"
По мнению Лаврова, позиции НАТО и Запада — "хамство" / Фото: Коллаж: Сегодня

Запад стремится спровоцировать вооруженный конфликт в Украине и обвинить в нем Россию. Об этом в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Запад накачивает Украину вооружениями, с 2014 года поставил Киеву боеприпасов и систем, в том числе ударных, на $2,5 млрд.

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"Я не исключаю, что просто желание есть подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности", – сказал он.

В целом позиция, которую занимают страны Запада и НАТО по Украине, Лавров считает хамством.

"Это хамство – выступать с тех позиций, которые занимают Запад и НАТО, их подзуживают прибалты и поляки, и украинцы, конечно же. Мы на своей территории", – сказал Лавров

Он отметил, что в ЕС уже призывают ввести санкции превентивно и снять их, если конфликт не начнется. "Это ж понятно, что никогда никто не снимет", – заявил Лавров.

Россия против Украины в НАТО

  • В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
  • В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
  • 23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции отказался дать гарантии ненападения на Украину, а вместо этого потребовал от Запада дать гарантии безопасности России и цинично подчеркнул, мол, его страна никому не угрожает
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление главы российского государства и отметил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток. "НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса", – сказал он.
  • 24 декабря Лавров заявил, что Штаты должны перестать "опекать" Украину, иначе это выльется в серьезный конфликт.

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