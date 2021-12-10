Готовы к прямым переговорам с Путиным – у Зеленского выступили с заявлением

Замглавы ОПУ Сибига это сказал после разговора Зеленского с Байденом

Президент Украины вызывает на разговор хозяина Кремля. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта между странами.

Об этом сказал в программе Право на владу на телеканале "1+1" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

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Он это сказал, комментируя итоги телефонных переговоров украинского лидера с президентом США Джо Байденом, которые состоялись вчера вечером.

"Президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию. Мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнеров, дойдет до этого разговора. Не Украина та сторона, которую можно сейчас обвинить в эскалации – мы за мирное урегулирование конфликта", – сказал Сибига.

При этом замглавы ОПУ добавил, что на Западе обрадовалась стремлению Зеленского к разговору с Путиным и поддерживают эти переговоры..

Зеленский хочет прямых Переговоров с Путиным