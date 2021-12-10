Готовы к прямым переговорам с Путиным – у Зеленского выступили с заявлением

Президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта между странами.
Об этом сказал в программе Право на владу на телеканале "1+1" заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
Он это сказал, комментируя итоги телефонных переговоров украинского лидера с президентом США Джо Байденом, которые состоялись вчера вечером.
"Президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию. Мы надеемся, что, в том числе при поддержке наших партнеров, дойдет до этого разговора. Не Украина та сторона, которую можно сейчас обвинить в эскалации – мы за мирное урегулирование конфликта", – сказал Сибига.
При этом замглавы ОПУ добавил, что на Западе обрадовалась стремлению Зеленского к разговору с Путиным и поддерживают эти переговоры..
Зеленский хочет прямых Переговоров с Путиным
- 1 декабря во время ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе. В свою очередь у Путина озвучили Зеленскому условие.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, зачем Зеленский вызвал Путина на переговоры. По его словам, это позволит принудить Кремль к политико-дипломатическому решению конфликта, не давая возможности перевести этот вопрос в военную плоскость.
- Представитель Донецка от Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказывал, чего ждать Донбассу после переговоров Путина и Зеленского.