Что ждать Донбассу после переговоров Путина и Зеленского — заявление в ТКГ

Гармаш считает, что уже сам факт этих переговоров переломит ход урегулирования конфликта

Прямые переговоры с хозяином Кремля будут дипломатической победой / Коллаж "Сегодня"

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным будут означать — Киев добился от Москвы того, что она признала себя стороной конфликта.

Такое мнение высказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.

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Конечная цель

"Я считаю, что если Зеленский поедет на такие переговоры, он не будет один на один. В этом случае он заручится поддержкой США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, скажем так. Он не будет представлять позицию просто Украины, это будет позиция тех, кто нас сегодня поддерживает. Это первое. Второе. Если такие переговоры состоятся, то это будет уже автоматически означать, что Россия признала себя стороной конфликта, и это будет огромная дипломатическая победа и начало урегулирования конфликта", — сказал Гармаш.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе отметил, что никакие единоличные договоренности после такой встречи не вступят в силу без соответствующего утверждения Верховной Радой и без подписей членов ТКГ.

"О чем бы ни договорился Зеленский с Путиным, он будет помнить, что он вернется в Киев, и ему нужно имплементировать, реализовывать эти договоренности. А они могут быть формализованы только в виде законов, в виде каких-то актов. Законы у нас принимает Верховная Рада, а не Зеленский. В ТКГ не Зеленский будет подписывать документы, а люди конкретные. Либо это будет Андрей Костин, который сегодня исполняет обязанности главы украинской делегации в ТКГ, либо Кравчук (Леонид Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ – ред.). И они понимают, что им жить в этой стране, и у них есть своя политическая ответственность, историческая роль. Вряд ли они захотят поставить свою подпись под какими-то "предательскими" договоренностями Зеленского. Поэтому я не вижу ничего страшного, если такой диалог напрямую действительно состоится", — сказал Гармаш.

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