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Готові до прямих переговорів з Путіним – у Зеленського виступили із заявою

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
10 грудня, 10:15
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Заступник голови ОПУ Сібіга це сказав після розмови Зеленського з Байденом
Президент України викликає на розмову господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"
Президент України викликає на розмову господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з російським лідером Володимиром Путіним для врегулювання конфлікту між країнами.

Про це сказав у програмі Право на владу на телеканалі "1+1" заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

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Він це сказав, коментуючи підсумки телефонних переговорів українського лідера із президентом США Джо Байденом, які відбулися вчора увечері.

"Президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію. Ми сподіваємося, що в тому числі за підтримки наших партнерів, дійде до цієї розмови. Не Україна та сторона, яку можна зараз звинуватити у ескалації – ми за мирне врегулювання конфлікту", – сказав Сибіга.

При цьому заступник голови ОПУ додав, що на Заході зраділи прагненню Зеленського до розмови з Путіним та підтримують ці переговори.

Зеленський хоче прямих Переговорів із Путіним

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