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Що чекати на Донбас після переговорів Путіна і Зеленського — заява в ТКГ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 18:16
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Гармаш вважає, що вже сам факт цих переговорів переламає перебіг врегулювання конфлікту
Прямі переговори з господарем Кремля будуть дипломатичною перемогою / Колаж "Сьогодні"
Прямі переговори з господарем Кремля будуть дипломатичною перемогою / Колаж "Сьогодні"

Прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним означатимуть — Київ домігся від Москви того, що вона визнала себе стороною конфлікту.

Таку думку висловив у програмі "Сегодня День" на телеканал "Україна 24" представник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Сергій Гармаш.

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Остаточна мета

"Я вважаю, що якщо Зеленський поїде на такі переговори, він не буде віч-на-віч. У цьому випадку він заручиться підтримкою США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади, скажімо так. Він не представлятиме позицію просто України, це буде позиція тих, хто нас сьогодні підтримує. Це перше. Друге. Якщо такі переговори відбудуться, то це вже автоматично означатиме, що Росія визнала себе стороною конфлікту, і це буде величезною дипломатичною перемогою і початком врегулювання конфлікту", — сказав Гармаш.

Представник України у Тристоронній контактній групі зазначив, що жодні одноосібні домовленості після такої зустрічі не набудуть чинності без відповідного затвердження Верховною Радою та без підписів членів ТКГ.

"Про що б не домовився Зеленський з Путіним, він пам'ятатиме, що він повернеться до Києва, і йому потрібно імплементувати, реалізовувати ці домовленості. А вони можуть бути формалізовані тільки у вигляді законів, у вигляді якихось актів. Закони у нас приймає Верховна Рада, а не Зеленський. У ТКГ не Зеленський підписуватиме документи, а люди конкретні. Або це буде Андрій Костін, який сьогодні виконує обов'язки голови української делегації в ТКГ, або Кравчук (Леонід Кравчук, голова української делегації в ТКГ – ред.). І вони розуміють, що їм жити в цій країні, і у них є своя політична відповідальність, історична роль. Навряд чи вони захочуть поставити свій підпис під якимись "зрадницькими" домовленостями Зеленського. Тому я не бачу нічого страшного, якщо такий діалог дійсно відбудеться", — сказав Гармаш.

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Ситуація

  • Нагадаємо, у ході щорічного посланням до Верховної Ради Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.
  • Лідер України казав, що сподівається на повернення окупованого Криму. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.
  • Як ми вже писали, Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним. Також глава держави відповів на запитання, що просто зараз думає про господаря Кремля.

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