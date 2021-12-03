Арестович объяснил, зачем Зеленский вызвал Путина на переговоры

Россия сторона конфликта на Донбассе, но постоянно уходит от прямого разговора – Украина сменила тактику

Зеленский не просто так предложил переговоры Путину. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский вызвал российского лидера Владимира Путина на прямые переговоры для того, чтобы принудить Кремль к политико-дипломатическому решению конфликта, не давая возможности перевести этот вопрос в военную плоскость. Таким образом Киев сдерживает агрессора от большой войны.

Такое мнение высказал в интервью Politeka советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Он считает, что нужно говорить напрямую с Путиным, потому что Путин – сторона конфликта. Путин всячески от него (разговора) уклоняется. Наша задача – не дать перевести с политико-дипломатического пути на "военные рельсы", – сказал он.

Арестович объяснил, что чем больше Киев выдвигает инициатив, чем больше прокачивает россиян на политико-дипломатическом пути, тем меньше шансов, что РФ все переведет в военные действия.

"Почему? На каждую инициативу, на каждое предложение встречи надо формировать позицию, нужно отвечать. Зеленский говорит: "Хочу встретиться с Путиным и обсудить…". Они вынуждены занимать официальную позицию … Когда президент заявляет такие инициативы, это значит, что он ставит Путину вилку – должен или принять, или не принять. Если ты не принимаешь, то еще раз расписываешься, что не хочешь мирного урегулирования. И мы долбим их этими инициативами, чтобы они были вынуждены реагировать официально. Это тактика нашего поведения", – сказал советник главы ОПУ.

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Он добавил, что после этого госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил РФ в невыполнении Минских соглашений.

Зеленский хочет прямых Переговоров с Путиным