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Арестович объяснил, зачем Зеленский вызвал Путина на переговоры

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 декабря, 15:00
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Россия сторона конфликта на Донбассе, но постоянно уходит от прямого разговора – Украина сменила тактику
Зеленский не просто так предложил переговоры Путину. Коллаж "Сегодня"
Зеленский не просто так предложил переговоры Путину. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский вызвал российского лидера Владимира Путина на прямые переговоры для того, чтобы принудить Кремль к политико-дипломатическому решению конфликта, не давая возможности перевести этот вопрос в военную плоскость. Таким образом Киев сдерживает агрессора от большой войны.

Такое мнение высказал в интервью Politeka советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Он считает, что нужно говорить напрямую с Путиным, потому что Путин – сторона конфликта. Путин всячески от него (разговора) уклоняется. Наша задача – не дать перевести с политико-дипломатического пути на "военные рельсы", – сказал он.

Арестович объяснил, что чем больше Киев выдвигает инициатив, чем больше прокачивает россиян на политико-дипломатическом пути, тем меньше шансов, что РФ все переведет в военные действия.

"Почему? На каждую инициативу, на каждое предложение встречи надо формировать позицию, нужно отвечать. Зеленский говорит: "Хочу встретиться с Путиным и обсудить…". Они вынуждены занимать официальную позицию … Когда президент заявляет такие инициативы, это значит, что он ставит Путину вилку – должен или принять, или не принять. Если ты не принимаешь, то еще раз расписываешься, что не хочешь мирного урегулирования. И мы долбим их этими инициативами, чтобы они были вынуждены реагировать официально. Это тактика нашего поведения", – сказал советник главы ОПУ.

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Он добавил, что после этого госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил РФ в невыполнении Минских соглашений.

Зеленский хочет прямых Переговоров с Путиным

  • 1 декабря во время ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе. В свою очередь у Путина озвучили Зеленскому условие.
  • Также в Кремле испугались заявления Зеленского о Крыме. Глава государства говорил, что рассчитывает на возвращение полуострова, Песков в ответ на это говорит, что такая риторика Киева не приближает прямые переговоры Украины и РФ.
  • При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал главную цель вызова Путина на переговоры. Он считает, что таким образом указывают на то, что Россия сторона конфликта.

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