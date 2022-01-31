Запад работает не на нас: Резников недоволен "нагнетанием" вокруг вторжения РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.
Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.
По мнению Резникова, сообщения о сокращении количественного состава в посольствах или выезде семей сотрудников — "это работа не на нас с вами", а на внутренний рынок, на внутреннего гражданина, потому что это внутренняя повестка дня.
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"Не забывайте, что в США осенью выборы в главный законодательный орган. Политическая конкуренция между двумя основными силами уже началась. И демонстрация особой поддержки Украины, проактивная позиция важна не только для нас с вами, не только для внешнего мира", — заявил министр.
Резников добавил, что в интересах многих государств "держать Украину на первых страницах", поскольку "геополитика — большая шахматная доска".
"Так вот, мы с вами сегодня — несколько клеток на той шахматной доске. Но играют в шахматы не два игрока, а больше. А медиа реагируют, потому что это стало трендом — они зашли в этот путь и не могут из него выйти, потому что нужно, чтобы потребитель заходил на страницу, щелкал, смотрел, читал", — сказал глава Минобороны.
В то же время Резников подтвердил, что данные стран Запада о концентрации российских войск возле украинских границ соответствуют действительности, но это не значит, что РФ непременно пойдет на новое вторжение.
"Данные у нас одинаковые. Оценки действительно разные… Испуг — одна из самых мощных эмоций, когда человеком легко манипулировать. А вот цель манипуляции и результат, который стремятся по этому поводу получить, у каждой страны свои. Еще раз повторяю: мы являемся объектом внимания многих внутренних повесток дня. Это значит, что мы должны иметь совершенно холодную голову, мудро оценивать факты, сравнивать их с данными других разведок. Но оценку мы даем сами, потому что ведем эту войну уже восьмой год", — подытожил он.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Власти Украины не исключают, что эскалация со стороны России будет продолжаться, и в связи с этим перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны. Авторы статьи утверждают, что, несмотря на активное обсуждение возможного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский не верит в "мрачные оценки" зарубежных разведок.
- Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле. По словам Гармаша, это может произойти, если Окружной административный суд Киева вернет полномочия беглому политику.
- Экс-советник президента РФ Владимира Путина озвучил "простой" план окончания войны на Донбассе. Он называется восстановлением международного права.
- Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос, что бы он сказал президента РФ Владимиру Путину при встрече.