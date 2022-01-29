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Экс-советник Путина озвучил "простой" план окончания войны на Донбассе

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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29 января, 10:38
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Минские соглашения– это путь к ликвидации суверенитета Украины, считает Илларионов
Андрей Илларионов. Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Илларионов. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что мирный план решения конфликта на Донбассе очень простой и называется восстановлением международного права.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

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"Восстановление международно признанных границ Украины, в соответствии с которыми вся территория Донецкой и Луганской областей, вся территория Крыма, включая и Севастополь, являются неотъемлемыми частями украинской территории. Восстановление международного права в соответствии с уставом ООН, Будапештским меморандумом, заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничества в Европе, двусторонним российско-украинским договором, не отмененным в том числе и Россией", – сказал Илларионов.

По его мнению, в соответствии с этим – это тот самый мирный план, который действительно обеспечит стабильный, долговременный мир для обоих народов.

Также Илларионов добавил, что Минские соглашения, выполнения которых требует от Киева Москва, – это путь к ликвидации суверенитета Украины.

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