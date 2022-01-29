Экс-советник Путина озвучил "простой" план окончания войны на Донбассе

Российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что мирный план решения конфликта на Донбассе очень простой и называется восстановлением международного права.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
"Восстановление международно признанных границ Украины, в соответствии с которыми вся территория Донецкой и Луганской областей, вся территория Крыма, включая и Севастополь, являются неотъемлемыми частями украинской территории. Восстановление международного права в соответствии с уставом ООН, Будапештским меморандумом, заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничества в Европе, двусторонним российско-украинским договором, не отмененным в том числе и Россией", – сказал Илларионов.
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По его мнению, в соответствии с этим – это тот самый мирный план, который действительно обеспечит стабильный, долговременный мир для обоих народов.
Также Илларионов добавил, что Минские соглашения, выполнения которых требует от Киева Москва, – это путь к ликвидации суверенитета Украины.
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину.