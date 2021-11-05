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Генштаб объявил, когда в следующий раз ударит Байрактарами на Донбассе

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
5 ноября, 22:44
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По словам генерал-лейтинанта ВСУ, это будут ситуативные точки использования
Если есть угроза, будут и удары беспилотников / Коллаж "Сегодня"
Если есть угроза, будут и удары беспилотников / Коллаж "Сегодня"

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала не ответил прямо на вопрос о массовом использовании турецких беспилотников Bayraktar, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии. Однако при этом заявил, что ВСУ готовы применять их снова.

Об этом заявил начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Разговор за кулисами

Начальнику Генштаба задали вопрос во время перерыва.

Один из зрителей программы уточнил: "Планируется ли массовое использование Байрактаров на Донбассе?".

На что Сергей Шаптала ответил: "Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Байрактары будут применять. Это будут ситуативный точки использования".

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Серьезное оружие

  • День назад Сергей Шаптала заявил, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников Bayraktar и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.
  • Президент Владимир Зеленский пригрозил оккупантам "Байрактарами", дав понять, что теперь украинские военные будут именно так отвечать на вражеские провокации.
  • Согласно данным штаба ООС, после применения Украиной "Байрактара" оккупационные войска усилили обстрелы на фронте, все чаще применяют запрещенное вооружение, бьют по мирным жителям. Читайте подробнее в нашей статье, почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар".
  • Нарушения Россией Минских договоренностей не будут оставаться безнаказанными и заставят ее их выполнять. Об этом заявил 4 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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