"Байрактаров" будет больше: начальник Генштаба ВСУ припугнул Россию

Украинские военные уже один раз жестко наказали оккупантов за обстрелы на Донбассе

Сергей Шаптала хочет вооружить армию ударными беспилотниками. Коллаж "Сегодня"

Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала заявил, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников Bayraktar и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

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"Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают, – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего", – сказал он.

Генерал объяснил, что россияне на фронте в нарушение "Минска" выдвинули на передовую артиллерию, которая обстреливала украинские позиции. По его словам, украинские военные наказали оккупантов только после того, как не сработала нота дипломатии – через ОБСЕ.

"После этого главком принял решение ответить стрельбой из Bayraktar. Если бы Bayraktar залетел на их территорию, думаю, они воспользовались бы возможностью и уничтожили наш Bayraktar. Они нарушили расстояния, на которые должны были отвести свою артиллерию. Они вытащили ее снова на передний край", – сказал Шаптала.

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