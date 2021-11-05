"Байрактаров" будет больше: начальник Генштаба ВСУ припугнул Россию

Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала заявил, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников Bayraktar и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.
Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают, – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего", – сказал он.
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Генерал объяснил, что россияне на фронте в нарушение "Минска" выдвинули на передовую артиллерию, которая обстреливала украинские позиции. По его словам, украинские военные наказали оккупантов только после того, как не сработала нота дипломатии – через ОБСЕ.
"После этого главком принял решение ответить стрельбой из Bayraktar. Если бы Bayraktar залетел на их территорию, думаю, они воспользовались бы возможностью и уничтожили наш Bayraktar. Они нарушили расстояния, на которые должны были отвести свою артиллерию. Они вытащили ее снова на передний край", – сказал Шаптала.
Россия активизировалась на фронте
- Утром 26 октября боевики обстреливали из минометов поселок Гранитное Волновахского района – они повредили шесть жилых домов. А днем батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск совершила обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Гранитное. Два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что после начала обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, боевики не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня по приказу главнокомандующего ВСУ был применен Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский пригрозил оккупантам "Байрактарами", дав понять, что теперь украинские военные будут именно так отвечать на вражеские провокации.
- Согласно данным штаба ООС, после применения Украиной "Байрактара" оккупационные войска усилили обстрелы на фронте, все чаще применяют запрещенное вооружение, бьют по мирным жителям. Читайте подробнее в нашей статье, почему Россия пришла в ужас от атаки беспилотника "Байрактар".