Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Погляди

"Байрактарів" буде більше: начальник Генштабу ЗСУ налякав Росію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
5 листопада, 13:37
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські військові вже одного разу жорстко покарали окупантів за обстріли на Донбасі
Сергій Шаптала хоче озброїти армію ударними безпілотниками. Колаж "Сьогодні"
Сергій Шаптала хоче озброїти армію ударними безпілотниками. Колаж "Сьогодні"

Начальник Генерального штабу Сергій Шаптала заявив, що українська армія нарощуватиме кількість ударних безпілотників Bayraktar та застосовуватиме їх у відповідь на порушення Росією Мінських угод на Донбасі.

Про це він розповів в ефірі токшоу "Право на владу".

Реклама

"Нам держава закуповує Bayraktar, у нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємось. Ми їх нарощуватимемо ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють, – правильно ми застосували Bayraktar, неправильно – це було рішення головнокомандувача", – сказав він.

Генерал пояснив, що росіяни на фронті, порушуючи "Мінськ", підтягнули на передову артилерію, яка обстрілювала українські позиції. За його словами, українські військові покарали окупантів лише після того, як не спрацювала нота дипломатії через ОБСЄ.

"Після цього головком прийняв рішення відповісти стрільбою з Bayraktar. Якби Bayraktar залетів на їхню територію, думаю, вони скористалися б можливістю і знищили наш Bayraktar. Вони порушили відстані, на які мали відвести свою артилерію. Вони витягли її знову на передній край", - сказав Шаптала.

Реклама

Росія активізувалася на фронті

  • Вранці 26 жовтня бойовики обстрілювали з мінометів селище Гранітне Волноваського району – вони пошкодили шість житлових будинків. А вдень батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі н.п. Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один з них загинув.

    У Генштабі ЗСУ розповіли, що після початку обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, бойовики не реагували. З метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ був застосований Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.

  • Президент Володимир Зеленський пригрозив окупантам "Байрактарами", давши зрозуміти, що тепер українські військові саме так відповідатимуть на ворожі провокації.
  • За даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті, дедалі частіше застосовують заборонене озброєння, б'ють по мирних жителях. Читайте детальніше у нашій статті, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила закон України «Про пенсійне забезпечення»...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

154 277

захворіло за тиждень в Україні

+1%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти