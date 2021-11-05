"Байрактарів" буде більше: начальник Генштабу ЗСУ налякав Росію

Начальник Генерального штабу Сергій Шаптала заявив, що українська армія нарощуватиме кількість ударних безпілотників Bayraktar та застосовуватиме їх у відповідь на порушення Росією Мінських угод на Донбасі.
Про це він розповів в ефірі токшоу "Право на владу".
"Нам держава закуповує Bayraktar, у нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємось. Ми їх нарощуватимемо ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють, – правильно ми застосували Bayraktar, неправильно – це було рішення головнокомандувача", – сказав він.
Далі по темі
Генерал пояснив, що росіяни на фронті, порушуючи "Мінськ", підтягнули на передову артилерію, яка обстрілювала українські позиції. За його словами, українські військові покарали окупантів лише після того, як не спрацювала нота дипломатії через ОБСЄ.
"Після цього головком прийняв рішення відповісти стрільбою з Bayraktar. Якби Bayraktar залетів на їхню територію, думаю, вони скористалися б можливістю і знищили наш Bayraktar. Вони порушили відстані, на які мали відвести свою артилерію. Вони витягли її знову на передній край", - сказав Шаптала.
Росія активізувалася на фронті
Вранці 26 жовтня бойовики обстрілювали з мінометів селище Гранітне Волноваського району – вони пошкодили шість житлових будинків. А вдень батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі н.п. Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один з них загинув.
У Генштабі ЗСУ розповіли, що після початку обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, бойовики не реагували. З метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ був застосований Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.
- Президент Володимир Зеленський пригрозив окупантам "Байрактарами", давши зрозуміти, що тепер українські військові саме так відповідатимуть на ворожі провокації.
- За даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті, дедалі частіше застосовують заборонене озброєння, б'ють по мирних жителях. Читайте детальніше у нашій статті, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар".