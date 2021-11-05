"Байрактарів" буде більше: начальник Генштабу ЗСУ налякав Росію

Українські військові вже одного разу жорстко покарали окупантів за обстріли на Донбасі

Сергій Шаптала хоче озброїти армію ударними безпілотниками. Колаж "Сьогодні"

Начальник Генерального штабу Сергій Шаптала заявив, що українська армія нарощуватиме кількість ударних безпілотників Bayraktar та застосовуватиме їх у відповідь на порушення Росією Мінських угод на Донбасі.

Про це він розповів в ефірі токшоу "Право на владу".

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"Нам держава закуповує Bayraktar, у нас є вони на озброєнні. І на цьому не зупиняємось. Ми їх нарощуватимемо ще. Та ситуація, яку зараз обговорюють, – правильно ми застосували Bayraktar, неправильно – це було рішення головнокомандувача", – сказав він.

Генерал пояснив, що росіяни на фронті, порушуючи "Мінськ", підтягнули на передову артилерію, яка обстрілювала українські позиції. За його словами, українські військові покарали окупантів лише після того, як не спрацювала нота дипломатії через ОБСЄ.

"Після цього головком прийняв рішення відповісти стрільбою з Bayraktar. Якби Bayraktar залетів на їхню територію, думаю, вони скористалися б можливістю і знищили наш Bayraktar. Вони порушили відстані, на які мали відвести свою артилерію. Вони витягли її знову на передній край", - сказав Шаптала.

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