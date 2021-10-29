И теперь будет только так. Зеленский пригрозил оккупантам "Байрактарами"

Глава государства четко дал понять – Минские договоренности не нарушены и Украина не наступает

Зеленский доволен новым вооружением ВСУ. Коллаж "Сегодня"

Украина впервые применила турецкий ударный беспилотник Bayraktar исключительно в рамках минских договоренностей и в ответ на провокации врага.

Об этом заявил президента Владимир Зеленский во время поездки в Одессу, передает ОПУ.

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По его словам, беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина. Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", – сказал Зеленский.

Первое применение Bayraktar на Донбассе