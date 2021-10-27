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Украина разозлила Кремль ударом Bayraktar: как отреагировали у Путина

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 октября, 13:26
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ВСУ заставили умолкнуть артиллерию боевиков только с помощью беспилотника, а в Москве уже истерика
Песков возмущен, что ВСУ пустили в ход турецкий беспилотник. Коллаж "Сегодня"
Песков возмущен, что ВСУ пустили в ход турецкий беспилотник. Коллаж "Сегодня"

В Кремле считают, что применение украинскими военными турецкого беспилотника Bayraktar на Донбассе приведет к эскалации на фронте.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет кремлевский пул.

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ВСУ заставили умолкнуть артиллерию боевиков только с помощью БПЛА, а в Москве уже закатили истерику и обвинения в адрес Украины.

"У нас, действительно, особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Мы видим, что, как только такие вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться в этом районе Украины, и это лишь приводит к дестабилизации. Это не способствует урегулированию", – сказал Песков.

Первое применение Bayraktar на Донбассе

  • Утром 26 октября боевики обстреливали с минометов поселок Гранитное Волновахского района – они повредили шесть жилых домов. А днем батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск совершила обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Гранитное. Два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб.
  • В Генштабе ВСУ рассказали, что после начала обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, боевики не реагировали.
  • С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего ВСУ был применен Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.

Как мы писали, вчера в СМИ появилась информация, что якобы украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка из "серой зоны". Причем журналисты ссылались на источник в Минобороны.

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Но почти сразу же в штабе ООС опровергли информацию о якобы захвате населенного пункта на Донбассе, и, мол, позиции украинских военных остаются неизменными.

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27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

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