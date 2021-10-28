Удвойте усилия и поставьте Москву на место! – резкое обращение посла Украины к Берлину

Андрей Мельник ответил Германии на "беспокойство" о дронах Bayraktar

Фото: коллаж "Сегодня"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил официальному Берлину на "беспокойство" по поводу использования украинскими Вооруженными силами беспилотного аппарата Bayraktar, заявив, что Украина имеет право на самооборону.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

Реклама

"Украинская сторона Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место", — заявил Мельник, отметив, что украинская сторона "решительно отбрасывает" предупреждение германского МИД.

Что предшествовало

Представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Сассе заявила о беспокойстве из-за того, что украинские военные впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе.

Она заявила, что в соответствии с Минскими договоренностями только мониторинговая миссия ОБСЕ может применять беспилотники на Донбассе.

Реклама

Также, по словам представителя МИД, в Берлине очень обеспокоены увеличением интенсивности боевых действий, а также сообщением Генштаба ВСУ об ответе украинских военных на обстрелы.

Она добавила, что в последние недели СММ ОБСЕ документирует увеличение нарушений режима прекращения огня и применения запрещенных Минскими соглашениями вооружения и призвала к деэскалации конфликта.

Первое применение Bayraktar на Донбассе

Утром 26 октября боевики обстреливали с минометов поселок Гранитное Волновахского района – они повредили шесть жилых домов. А днем батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск совершила обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Гранитное. Два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб.

В Генштабе ВСУ рассказали, что после начала обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, боевики не реагировали.

С целью принуждения врага к прекращению огня по приказу главнокомандующего ВСУ был применен Bayraktar. БПЛА не пересек линии столкновения и управляемой бомбой с 15 километров уничтожил одну пушку с расчетом оккупантов.

Как мы писали, вчера в СМИ появилась информация, что якобы украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка из "серой зоны". Причем журналисты ссылались на источник в Минобороны.

Реклама

Но почти сразу же в штабе ООС опровергли информацию о якобы захвате населенного пункта на Донбассе, и, мол, позиции украинских военных остаются неизменными.