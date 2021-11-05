Генштаб оголосив, коли наступного разу вдарить Байрактарами на Донбасі

За словами генерал-лейтинанта ЗСУ, це будуть ситуативні точки використання

Якщо є загроза, будуть і удари безпілотників / Колаж "Сьогодні"

Начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала не відповів прямо на запитання про масове використання турецьких безпілотників Bayraktar, які зараз перебувають на озброєнні української армії. Але при цьому заявив, що ЗСУ готові застосовувати їх знову.

Про це заявив начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .

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Розмова за лаштунками

Начальнику Генштабу поставили запитання під час перерви.

Один із глядачів програми уточнив: "Чи планується масове використання Байракторів на Донбасі?".

На що Сергій Шаптала відповів: "Масове використання ми, говоритимемо, не те, щоб не розглядаємо… Ми Bayraktar на цей момент застосовуємо по загрозах. Якщо є загрози для наших військових, і ці загрози необхідно погасити, щоб зберегти життя нашим військовим – Bayraktar будуть застосовувати. Це будуть ситуативні точки використання".

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