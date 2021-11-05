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Генштаб оголосив, коли наступного разу вдарить Байрактарами на Донбасі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
5 листопада, 22:44
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За словами генерал-лейтинанта ЗСУ, це будуть ситуативні точки використання
Якщо є загроза, будуть і удари безпілотників / Колаж "Сьогодні"
Якщо є загроза, будуть і удари безпілотників / Колаж "Сьогодні"

Начальник Генштабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала не відповів прямо на запитання про масове використання турецьких безпілотників Bayraktar, які зараз перебувають на озброєнні української армії. Але при цьому заявив, що ЗСУ готові застосовувати їх знову.

Про це заявив начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканал "Україна 24" .

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Розмова за лаштунками

Начальнику Генштабу поставили запитання під час перерви.

Один із глядачів програми уточнив: "Чи планується масове використання Байракторів на Донбасі?".

На що Сергій Шаптала відповів: "Масове використання ми, говоритимемо, не те, щоб не розглядаємо… Ми Bayraktar на цей момент застосовуємо по загрозах. Якщо є загрози для наших військових, і ці загрози необхідно погасити, щоб зберегти життя нашим військовим – Bayraktar будуть застосовувати. Це будуть ситуативні точки використання".

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Серйозна зброя

  • День назад Сергій Шаптала заявив, що українська армія нарощуватиме кількість ударних безпілотників Bayraktar та застосовуватиме їх у відповідь на порушення Росією Мінських угод на Донбасі.
  • Президент Володимир Зеленський пригрозив окупантам "Байрактарами", давши зрозуміти, що тепер українські військові саме так відповідатимуть на ворожі провокації.
  • За даними штабу ООС, після застосування Україною "Байрактара" окупаційні війська посилили обстріли на фронті, дедалі частіше застосовують заборонене озброєння, б'ють по мирних жителів. Читайте докладніше у нашій статті, чому Росія жахнулася від атаки безпілотника "Байрактар" .
  • Порушення Росією Мінських домовленостей не залишатимуться безкарними та змусять її виконувати. Про це заявив 4 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулєба.

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