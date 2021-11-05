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"Якщо по нам завдають удару – ми відповідаємо": Кулеба поставив на місце Росію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
5 листопада, 10:52
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Глава МЗС України пояснив окупантам, як потрібно виконувати Мінські угоди та що буде за їхнє порушення

Україна застосувала безпілотник Bayraktar на Донбасі у відповідь на обстріли окупантів. Порушення Росією Мінських домовленостей не залишатимуться безкарними та змусять її їх виконувати.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. УНІАН.

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"Байрактор" покарав окупантів

"Позиція України дуже проста: ми дуже зважені, ми самі не ескалуємо, але якщо по нам завдають удару – ми відповідаємо. І це саме такий випадок, тому що не можна дозволяти ворогові почуватися безкарно", – сказав він.

За його словами, Україна продовжує працювати над тим, щоб озброювати армію сучасною зброєю, а бійці вже вирішуватимуть, яке саме озброєння та в яких ситуаціях потрібно використати.

"Я вважаю, що ми маємо дисциплінувати Російську Федерацію на Донбасі, і вона має розуміти, що порушення Мінських домовленостей, порушення режиму припинення вогню, вбивство українських солдатів не залишатиметься безкарним – ані військово, ані дипломатично", – підкреслив Кулеба.

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Україна змусить Росію виконувати "Мінськ"

Міністр нагадав Кремлю, що час уже почати виконувати найперший пункт Мінських угод – припинення вогню, хоча Росія все перевертає і вимагає насамперед виконувати політичну частину, наприклад, особливий статус Донбасу.

"Але це проблема, про яку ми говоримо. Наші солдати гинуть, (окупанти) продовжують стріляти, і доки не виконана ця базова вимога безпеки, постановка питання про політичні умови та обставини є просто передчасною. Якби вони справді хотіли прийти до політичної частини, і якби це була їхня мета, то вони вже давно припинили б стріляти, вивели б свої підрозділи. Росія завжди приховувала свою повну зневагу Мінськими домовленостями та "нормандським форматом" звинуваченнями на адресу України", – зазначив Кулеба.

Мінські угоди

  • Мирні домовленості були прийняті в Мінську в лютому 2015 року за підсумками переговорів Путіна, Порошенка, Меркель і Олланда. У документі 13 пунктів. Перші з них – припинення вогню, виведення іноземних військ з території України та роззброєння бойовиків.
  • Нині Росія наполягає, щоб домовленостей дотримувалися строго за пунктами, тобто Кремль хоче спочатку проведення виборів на Донбасі (грубо кажучи, під дулами автоматів) і тільки потім передачі Україні окупованої території. Самі окупанти не виконують навіть перших пунктів.
  • Київ же наполягає, що апріорі не може бути виборів в ОРДЛО, поки територія залишається окупованою й там перебувають бойовики і російські військові.
  • Цей момент у домовленостях є головним каменем спотикання. Раніше колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер показував цікаву інфографіку, як РФ "виконує" "Мінськ":

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Як ми вже писали, напередодні новий голова Мінреінтеграції Ірина Верещук у Раді зробила несподівану заяву про Мінські угоди.

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