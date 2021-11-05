"Если по нам наносят удар – мы отвечаем": Кулеба поставил на место Россию

Глава МИД Украины объяснил оккупантам, как нужно выполнять Минские соглашения и что будет за их нарушения

Кулеба призвал Москву к выполнению договоренностей по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

Украина применила беспилотник Bayraktar на Донбассе в ответ на обстрелы оккупантов. Нарушения Россией Минских договоренностей не будут оставаться безнаказанными и заставят ее их выполнять.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

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"Байрактар" наказал оккупантов

"Позиция Украины очень проста: мы очень взвешены, мы сами не эскалируем, но если по нам наносят удар – мы отвечаем. И это именно такой случай, потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно", – сказал он.

По его словам, Украина продолжает работать над тем, чтобы вооружать армию современным оружием, а бойцы уже будут решать, какое конкретно оружие и в каких ситуациях нужно использовать.

"Я считаю, что мы должны дисциплинировать Российскую Федерацию на Донбассе, и она должна понимать, что нарушение Минских договоренностей, нарушение режима прекращения огня, убийство украинских солдат не будет оставаться безнаказанным – ни военно, ни дипломатически", – подчеркнул Кулеба.

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Украина заставит Россию выполнять "Минск"

Министр напомнил Кремлю, что пора бы уже начать выполнять самый первый пункт Минских соглашений – прекращение огня, хотя Россия все переворачивает и требует первым делом выполнять политическую часть, например, особый статус Донбассу.

"Но это проблема, о которой мы говорим. Наши солдаты гибнут, (оккупанты) продолжают стрелять, и пока не выполнено это базовое требование безопасности, постановка вопроса о политических каких-то условиях и обстоятельствах является просто преждевременной. Если бы они действительно хотели прийти к политической части, и если бы это была их цель, то они уже давно прекратили бы стрелять, вывели бы свои подразделения. Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение Минскими договоренностями и "нормандским форматом" обвинениями в адрес Украины", – отметил Кулеба.

Мирные договоренности были приняты в Минске в феврале 2015 года по итогам переговоров Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. В документе 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.

Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов) и только потом передачи Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.

Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные.

Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения. Ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер показывал любопытную инфографику, как РФ "выполняет" "Минск":

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Как мы уже писали, накануне новый глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Раде сделала неожиданное заявление о Минских соглашениях.