Верещук в Раде сделала неожиданное заявление по Минским соглашениям

Депутаты спросили кандидата на пост министра, как Украина будет выполнять договоренности по Донбассу

Ирина Верещук прояснила ситуацию с "Минском". Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" и кандидат на пост главы Минреинтеграции Ирина Верещук заявила, что Минские соглашения не являются дорожной картой по деоккупации и реинтеграции Донбасса. Об этом она сказала на сегодняшнем заседании парламента.

Один из депутатов отметил, что когда мы говорим про реинтеграцию Донбасса, то уже существует дорожная карта (Минские соглашения). Он задал вопрос, как она намерена выполнять пункты "Минска":

Реклама

выборы на Донбассе – когда будет в Раде соответствующий закон;

когда будет проведена амнистия;

освобождение пленных;

возобновление всех социально-экономических связей с оккупированными территориями;

особый статус Донбасса.

На это она дала неожиданный ответ.

"К сожалению, Минские соглашения не являются дорожной картой по деоккупации и реинтеграции. Мы имеем стратегию. Да, Минские соглашения подписаны и украинской стороной, мы не отказываемся от их выполнения, но вопросы безопасности должны быть прежде всего. Когда мы переходим к политическим вопросам урегулирования на Донбассе, нам нужно выполнить вопросы безопасности. И когда Украина это делает – Россия отказывается от выполнения хотя бы вопросов безопасности", – сказала Верещук.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Запад помочь создать дорожную карту для урегулирования на Донбассе.

Мирные договоренности были приняты в Минске в феврале 2015 года по итогам переговоров Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. В документ вошли 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.

Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов), и только потом передача Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.

Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные.

Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения. Ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер показывал любопытную инфографику, как РФ "выполняет" "Минск":

Реклама

Также Украина разработала законопроект о переходном периоде Донбасса.