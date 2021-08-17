Как Украина будет возвращать мир на Донбасс и в Крым: в Раду подан новый закон

Депутаты хотят на законодательном уровне утвердить, что именно Россия будет нести ответственность за последствия оккупации

Украина уже сейчас готовится к будущему возвращению захваченных Россией территорий. Коллаж "Сегодня"

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №5844 об основах государственной политики переходного периода, который направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, их реинтеграции и их жителей, а также преодоление последствий вооруженной агрессии РФ.

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Документ опубликован на сайте парламента.

Документы и гражданство РФ в Крыму и на Донбассе – не признаются

Законопроект предполагает, что именно страна-агрессор Россия несет ответственность за последствия оккупации, в частности нарушения прав человека и причинение физического и морального ущерба. Украина не несет ответственности за действия или за принятые решения РФ или ее оккупационными администрациями.

Нормативно правовые акты оккупантов не будут иметь ни юридической силы – они будут признаны ничтожными – ни каких-либо правовых последствий. Ничтожность таких актов не подлежит обжалованию и не может быть отменена.

Принудительное или автоматическое приобретение украинцами на оккупированных территориях российского гражданства не признается.

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Во время переходного периода запрещена российская или какая-либо другая валюта, кроме украинской.

Депутатам обрубят связи с Россией

Документом предлагается запретить связи народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с Россией и ее государственными органами, а также оккупационными администрациями. То есть, депутатам запретят без разрешения президента вести переговоры с агрессором об установлении мира.

Установление связей и взаимодействие органов государственной власти Украины, их должностных лиц с оккупантами допускается исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины для защиты прав и свобод жителей оккупированных территорий.

Когда закончится война

Датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года. Конфликтный период считается завершенным в пределах населенного пункта (района) с даты окончания временной оккупации.

Факт отсутствия российских оккупантов на территории населенного пункта (района) и установление полного контроля Украины над территорией устанавливают министр обороны, главы СБУ и МВД, подав совместного представление президенту.

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Дату восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливает президент.

Амнистия "светит" не всем

После деоккупации территорий, под амнистию подпадут те пособники оккупантов, которые не совершили тяжких преступлений.

Никакой амнистии для людей, которые совершили: военные преступления, убийства, пытки, жестоко обращались с людьми, изнасилования и т.п.

Не избежать уголовной ответственности и иностранцам-наемникам пособникам оккупантов.



Выборы на Донбассе

Выборы после деоккупации могут быть проведены исключительно по украинским законам, а референдум – после проведения выборов.

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Выборы могут быть при условии невмешательства России в избирательный процесс, участия украинских партий, освещения в СМИ и участии наблюдателей (в том числе международных), и т.п.

Запрещено будет принимать участие в выборах: пособникам оккупантов, из-за которых пострадали или погибли люди (или даже если не пострадали); лицам, которые входили в высший руководящий состав оккупационных администраций.

Смогут баллотироваться пособники оккупантов, которые обеспечивали жизнедеятельность временно оккупированных территорий и в результате своей деятельности они не нанесли умышленно вреда жизни и здоровью граждан. Либо которые принудительно работали на оккупантов.

Разоружение боевиков

В течение года с даты деоккупации населенного пункта на КПВВ люди могут добровольно сдать полиции оружие, боеприпасы и военную технику за вознаграждение или указать на их местонахождение.

Размер вознаграждения, а также порядок использования имущества, сданного или найденного, определяет Кабинет министров Украины.

Что будет на освобожденной территории

В течение шести месяцев с даты деоккупации населенного пункта на его территории осуществляются такие мероприятия:

образование переходных государственных, международных переходных или военно-гражданских администраций;

восстановление обращения национальной валюты;

освобождение пленных и незаконно осужденных;

проверка законности пребывания россиян на этой территории.

Как будем отмечать окончания войны

В Киеве с целью чествования памяти жертв вооруженной агрессии России против Украины будет создан Музей преодоления агрессии Российской Федерации против Украины, филиалы которого после деоккупации возведут в Донецке, Луганске, Севастополе и Симферополе.

Также в этих городах создаются мемориальные комплексы памяти жертв войны. В столице или Киевской области будет создано Национальное военное мемориальное кладбище.

Будет установлен Национальный день памяти жертв вооруженной агрессии РФ против Украины, а отмечать его будем во вторую пятницу марта.

Как сообщали новости "Сегодня", министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса. Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.

Также он прогнозировал, что полная реинтеграция Донбасса займет не мене 25 лет. Чиновник привел в пример Хорватию, в которой уже 25 лет продолжается разминирование.