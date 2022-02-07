Януковича вызвали в ГБР: к чему готовиться беглецу

Экс-президент должен явится в бюро 9 февраля

Виктор Янукович (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований вызывает на допрос беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Повестка о вызове опубликована в газете "Урядовий кур'єр".

Реклама

"Вам необходимо явиться 9 февраля в 9:00 в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допроса как подозреваемого", – говорится в повестке.

Зачем вызывают беглого президента?

Януковича вызывают в рамках уголовного производства о дезертирстве сотрудников управления Госохраны, в котором фигурирует также бывший заместитель начальника УГО – начальник Службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Реклама

Янукович может стать поводом для вторжения РФ в Украину

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле.

Гармаш добавил, что не считает Януковича "отработанным материалом", поскольку беглого президента Россия может еще использовать. Президенту Владимиру Путину может понадобиться обращение о вводе войск от якобы украинских властей, в лице которых может выступить именно Янукович.

Суды над Януковичем в Украине