Януковича викликали до ДБР: до чого готуватися втікачу

Експрезидент має з'явитись у Бюро 9 лютого

Віктор Янукович (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань викликає на допит експрезидента України Віктора Януковича.

Повістка про виклик опублікована в газеті Урядовий кур'єр.

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"Вам необхідно з'явитися 9 лютого о 9:00 до Державного бюро розслідувань...для отримання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні... та допиту як підозрюваного", – йдеться у повістці.

Навіщо викликають президента-втікача?

Януковича викликають у кримінальному провадженні про дезертирство співробітників управління Держохорони, в якому фігурує також колишній заступник начальника УДО – начальник служби безпеки президента Костянтин Кобзар. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Янукович може стати приводом для вторгнення РФ в Україну

Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще в Кремлі.

Гармаш додав, що не вважає Януковича "відпрацьованим матеріалом", оскільки експрезидента-втікача Росія може ще використати. Володимиру Путіну може знадобитися звернення про введення військ від нібито української влади, в особі якої може виступити Янукович.

Суди над Януковичем в Україні