Януковича викликали до ДБР: до чого готуватися втікачу

Державне бюро розслідувань викликає на допит експрезидента України Віктора Януковича.
Повістка про виклик опублікована в газеті Урядовий кур'єр.
"Вам необхідно з'явитися 9 лютого о 9:00 до Державного бюро розслідувань...для отримання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні... та допиту як підозрюваного", – йдеться у повістці.
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Навіщо викликають президента-втікача?
Януковича викликають у кримінальному провадженні про дезертирство співробітників управління Держохорони, в якому фігурує також колишній заступник начальника УДО – начальник служби безпеки президента Костянтин Кобзар. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Янукович може стати приводом для вторгнення РФ в Україну
Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще в Кремлі.
Гармаш додав, що не вважає Януковича "відпрацьованим матеріалом", оскільки експрезидента-втікача Росія може ще використати. Володимиру Путіну може знадобитися звернення про введення військ від нібито української влади, в особі якої може виступити Янукович.
Суди над Януковичем в Україні
- 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно вибрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який нині переховується в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції "Межигір'я".
- 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
- Януковичів підозрюють в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані цим державі, перевищують 500 млн грн.
- Крім того, Янукович почав позиватися до Верховної Ради. Він звернувся з позовом щодо визнання факту його самоусунення від виконання конституційних повноважень президента України.