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Янукович начал судиться с Верховной Радой: что отстаивает беглый президент

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 декабря, 18:34
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Первое заседание по его иску намечено на 16 февраля
Янукович обратился к самому скандальному суду Киева / Коллаж "Сегодня"
Янукович обратился к самому скандальному суду Киева / Коллаж "Сегодня"

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску беглого президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде.

Об этом сообщила представительница украинского парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря на своем телеграм-канале.

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Суть вопроса

"Янукович обратился с иском в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий Президента Украины. Суд назначил рассмотрение дела с вызовом сторон на 16.02.2022 в 10:15. Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины. В определении суда указано, что адресом для переписки с истцом является город Ростов-на-Дону (Российская Федерация)", – написала Ольга Совгиря.

Дела Януковича

  • Конечно же Виктора Федоровича ждут в Украине, чтобы он начал давать показания по криминальным производствам против себя, а также отбывать сроки, которые уже ему дали.
  • Например, четвертый президент Украины уже может отбывать 13-летний срок – в начале декабря Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о его государственной измене.
  • Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении Януковича и его окружения по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. В этом деле фигурируют высшие должностные лица страны того времени.
  • 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал ему меру пресечения. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".

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