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Януковича под арест. Суд избрал ему меру пресечения

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 октября, 15:28
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НАБУ продолжает расследование по факту захвата земель под фамильную резиденцию Виктора Януковича в Межигорье
Когда-то здесь жил Виктор Янукович. Теперь неизвестно, в каких хоромах он скрывается / Коллаж "Сегодня"
Когда-то здесь жил Виктор Янукович. Теперь неизвестно, в каких хоромах он скрывается / Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".

Об этом стало известно из решения судьи, которое было сегодня оглашено.

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"Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович, – ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", – объявила судья.

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Как развивались события

  • 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
  • Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом превышает 500 млн грн.
  • Данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.
  • Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".

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