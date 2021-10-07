Януковича под арест. Суд избрал ему меру пресечения

НАБУ продолжает расследование по факту захвата земель под фамильную резиденцию Виктора Януковича в Межигорье

Когда-то здесь жил Виктор Янукович. Теперь неизвестно, в каких хоромах он скрывается / Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".

Об этом стало известно из решения судьи, которое было сегодня оглашено.

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"Суд постановил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов после доставки рассмотреть с его (Янукович, – ред.) участием вопрос о применении избранной меры пресечения", – объявила судья.

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