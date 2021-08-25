ВАКС разрешил расследовать незаконное завладение Януковичами "Межигорьем"

Высший антикоррупционный суд принял решение по Януковичу и его сыну, которое позволит завершить расследование по завладении "Межигорьем"

Семейство Януковичей в бегах и за решетку пока точно не попадут. Коллаж "Сегодня"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил провести специальное заочное досудебное расследование в отношении сбежавшего из страны четвертого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра о незаконном завладении резиденцией "Межигорье".

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Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

"25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына", – говорится в сообщении.

Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом превышает 500 млн грн.

В САП отметили, что данное решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства-агрессора России.

Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру, которые "являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением".

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Действия Януковича и его сына квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале августа Печерский суд Киева разрешил начать заочное расследование в отношении Януковича за расстрелы на Майдане в феврале 2014 года. Его подозревают в организации террора и убийств майдановцев в сговоре с бывшими главами СБУ и МВД.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что к концу года может быть приговор за расстрелы на Майдане.