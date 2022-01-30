Еще одна страна даст оружие Украине из-за угроз от России

Ситуация в Украине несет опасность для всей Европы

Дания может передать Украине вооружения и технику. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен готова поддержать Украину оружием и другой военной техникой, если президент России Владимир Путин пойдет на еще большее обострение ситуации возле украинских границ.

"Я не хочу исключать (отправку военной техники в Украину. – Ред.), и у меня нет принципиального возражения против того, чтобы мы это сделали", – цитирует ее слова издание Jyllands-Posten.

По словам главы датского правительства, ситуация вокруг Украины "сейчас представляет серьезную угрозу для Европы, и существует реальный риск вооруженного конфликта на европейской земле".

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Фредериксен подчеркнула, что в случае дальнейшей эскалации ситуации в Украине Россия столкнется с санкциями "беспрецедентного масштаба", однако не уточнила, о каких санкциях речь.

Также она не ответила на вопрос, возможно ли размещение в Украине датских военных, чтобы предотвратить нападение РФ.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен / Фото: Метте Фредериксен/Facebook

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Как союзники вооружают Украину

21 января в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Отмечается, что прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Кроме этого, 21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра. Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.

Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

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В свою очередь министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявляла о том, что Германия предоставит Украине пять тысяч военных касок.