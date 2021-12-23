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ЕС предостерег украинские власти из-за дела Порошенко – жесткое заявление

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 декабря, 15:59
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Европарламент намекнул, что Украине лучше не возвращаться к правосудию времен Януковича
В Европарламенте сделали жесткое заявление по делу против Порошенко
В Европарламенте сделали жесткое заявление по делу против Порошенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти должны отойти от практики политических преследований, если хотят, чтобы Украина продолжила европейский путь. Об этом говорится в письме, опубликованном народным депутатом, председателем Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванной Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Украину призвали воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известной из прошлого практике выборочного правосудия.

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Они ожидают независимости и беспристрастности судебной власти, а также справедливости и прозрачности судебных процедур.

"Надеемся, что правоохранительные органы, в частности ГБР и Генпрокуратура, не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в "государственной измене" и "финансировании терроризма". Мы ожидаем надлежащего процесса и независимости, беспристрастности, справедливости и прозрачности судебных процедур", – говорится в обращении евродепутатов.

Также они считают, что любые политические разногласия должны разрешаться путем открытых политических дебатов и выборов как демократического инструмента, а не путем выборочного правосудия.

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"Мы призываем украинские власти к реализации европейского выбора Украины и неустанно оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы", – говорится в документе.

Обращение направлено генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, министру юстиции Украины Денису Малюське, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, главе Комитета ВРУ по вопросам интеграции в ЕС Иванне Климпуш-Цинцадзе, сопредседателю Комитета парламентской ассоциации Украина-ЕС Вадиму Галайчуку.

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