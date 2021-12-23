ЕС предостерег украинские власти из-за дела Порошенко – жесткое заявление

Власти должны отойти от практики политических преследований, если хотят, чтобы Украина продолжила европейский путь. Об этом говорится в письме, опубликованном народным депутатом, председателем Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванной Климпуш-Цинцадзе в Facebook.
Украину призвали воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известной из прошлого практике выборочного правосудия.
Далее по теме
Они ожидают независимости и беспристрастности судебной власти, а также справедливости и прозрачности судебных процедур.
"Надеемся, что правоохранительные органы, в частности ГБР и Генпрокуратура, не станут орудием борьбы с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в "государственной измене" и "финансировании терроризма". Мы ожидаем надлежащего процесса и независимости, беспристрастности, справедливости и прозрачности судебных процедур", – говорится в обращении евродепутатов.
Также они считают, что любые политические разногласия должны разрешаться путем открытых политических дебатов и выборов как демократического инструмента, а не путем выборочного правосудия.
"Мы призываем украинские власти к реализации европейского выбора Украины и неустанно оставаться на бескомпромиссном пути судебной реформы", – говорится в документе.
Обращение направлено генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, министру юстиции Украины Денису Малюське, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, главе Комитета ВРУ по вопросам интеграции в ЕС Иванне Климпуш-Цинцадзе, сопредседателю Комитета парламентской ассоциации Украина-ЕС Вадиму Галайчуку.
В чем подозревают Порошенко
- Петра Порошенко подозревают в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По версии следствия, якобы он участвовал в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 млрд грн.
- На 23 декабря Порошенко вызвали в ГБР для вручения ходатайства о мере пресечения. Хотя прокуроры еще не определились, какую именно меру пресечения будут просить у суда.
- 21 декабря Порошенко заявил, что намерен вернуться в Украину в начале января – сразу, как отгуляет все новогодние праздники.
- "Политически мотивированное фейковое подозрение" – так в партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировали происходящее вокруг их лидера.
- По делу также проходит кум Владимира Путина и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР"/"ДНР" 8 октября.
- США и Великобритания сдержанно отнеслись к объявлению подозрения пятому президенту Петру Порошенко и настаивают на честном расследовании и беспристрастном суде. Посольство США в Украине рассчитывает, что дело не будет политически мотивированным.