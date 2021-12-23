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ЄС застеріг українську владу через справу Порошенка – жорстка заява

Наталія Магдик Наталія Магдик
23 грудня, 15:59
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Європарламент натякнув, що Україні краще не повертатися до правосуддя часів Януковича
У Європарламенті зробили жорстку заяву у справі проти Порошенка
У Європарламенті зробили жорстку заяву у справі проти Порошенка / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада має відійти від практики політичних переслідувань, якщо хоче, щоб Україна продовжила європейський шлях. Про це йдеться у листі, опублікованому народним депутатом, головою Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Іванною Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

Україну закликали утримуватися від можливого політично мотивованого переслідування та уникати навіть натяків на повернення до відомої із минулого практики вибіркового правосуддя.

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Вони очікують незалежності та неупередженості судової влади, а також справедливості та прозорості судових процедур.

"Сподіваємося, що правоохоронні органи, зокрема ДБР та Генпрокуратура, не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої адміністрації шляхом висування звинувачень у "державній зраді" та "фінансуванні тероризму". Ми очікуємо належного процесу та незалежності, неупередженості, справедливості та прозорості", – йдеться у зверненні євродепутатів.

Також вони вважають, що будь-які політичні розбіжності мають вирішуватись шляхом відкритих політичних дебатів та виборів як демократичного інструменту, а не шляхом вибіркового правосуддя.

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"Ми закликаємо українську владу до реалізації європейського вибору України і невпинно залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи", – йдеться у документі.

Звернення направлено генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій, міністру юстиції України Денису Малюсьці, голові Офісу президента України Андрію Єрмаку, голові Комітету ВРУ з питань інтеграції до ЄС Іванні Климпуш-Цинцадзе, співголові Комітету парламентської асоціації Україна-ЄС Вадиму Галайчуку.

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