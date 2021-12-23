ЄС застеріг українську владу через справу Порошенка – жорстка заява

Влада має відійти від практики політичних переслідувань, якщо хоче, щоб Україна продовжила європейський шлях. Про це йдеться у листі, опублікованому народним депутатом, головою Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Іванною Климпуш-Цинцадзе у Facebook.
Україну закликали утримуватися від можливого політично мотивованого переслідування та уникати навіть натяків на повернення до відомої із минулого практики вибіркового правосуддя.
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Вони очікують незалежності та неупередженості судової влади, а також справедливості та прозорості судових процедур.
"Сподіваємося, що правоохоронні органи, зокрема ДБР та Генпрокуратура, не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої адміністрації шляхом висування звинувачень у "державній зраді" та "фінансуванні тероризму". Ми очікуємо належного процесу та незалежності, неупередженості, справедливості та прозорості", – йдеться у зверненні євродепутатів.
Також вони вважають, що будь-які політичні розбіжності мають вирішуватись шляхом відкритих політичних дебатів та виборів як демократичного інструменту, а не шляхом вибіркового правосуддя.
"Ми закликаємо українську владу до реалізації європейського вибору України і невпинно залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи", – йдеться у документі.
Звернення направлено генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій, міністру юстиції України Денису Малюсьці, голові Офісу президента України Андрію Єрмаку, голові Комітету ВРУ з питань інтеграції до ЄС Іванні Климпуш-Цинцадзе, співголові Комітету парламентської асоціації Україна-ЄС Вадиму Галайчуку.
У чому підозрюють Порошенка
- Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянню діяльності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". За версією слідства, він нібито брав участь у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 млрд грн.
- На 23 грудня Порошенка викликали до ДБР для вручення клопотання про запобіжний захід. Хоча прокурори ще не визначилися, який саме запобіжний захід проситимуть у суду.
- 21 грудня Порошенко заявив, що має намір повернутися до України на початку січня – одразу, як відгуляє усі новорічні свята.
- "Політично мотивована фейкова підозра" – так у партії п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" прокоментували те, що відбувається навколо їхнього лідера .
- У справі також проходить кум Володимира Путіна та нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. Йому повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР"/"ДНР" 8 жовтня.
- США та Велика Британія стримано сприйняла оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку і наполягають на чесному розслідуванні та неупередженому суді. Посольство США в Україні розраховує, що справа не буде політично мотивованою.