Дело депутата Трухина: "слуг" заподозрили в сокрытии информации

Эксперты считают, что о флешке с видео было известно с самого начала

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Поведение народного депутата Александра Трухина говорит о том, что он виноват.

Об этом заявил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

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"В допросе главное – это не выйти сами на себя. Понятно, что у полицейских нет доступа к камере. Вопрос в ГБР: почему они не получили это видео? Это точно не вопрос полицейского, а самой полиции, где эти данные хранились, и к ГБР, которые должны получить эти данные. Я думаю, что ГБР получило указание сверху – не спрашивать, есть ли видео или нет. Они об этом забыли", – сказал он.

Поведение Трухина

По словам Александра Данилюка, нардеп Трухин считает себя виновным:

"Иначе зачем он предлагает взятку. Видно, он чего-то избегает. Поэтому я думаю, что мы таки все узнаем правду. Она состоит в том, что, вероятнее всего, депутат (Трухин – прим. ред.) виноват в этом преступлении, а также то, что власть сознательно скрывала это преступление от общества".

Александр Трухин. / Фото: Украинская правда

Видео с Трухиным

В свою очередь экс-нардеп Борислав Береза отметил, что полицейский в деле Трухина просто выполнял свою работу:

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"Главное, чтобы из полицейского не делали козла отпущения. Он выполнял свою работу и не взял эти деньги у Трухина. Он предоставил все это – и это главное. Потому что если это видео (из ДТП – прим. ред.) не уплыло, нам бы сейчас рассказывали, что Трухин – это "белое и пушистое животное, которое случайно появилось на месте преступления". А он – преступник, предлагавший деньги. И это главное".

Также он заявил, что видео из ДТП видели до того момента, когда в Трускавце было заседание "слуг народа".

"Я знаю, что флешку с этим с видео – его не отправили, а привезли – получил господин Монастырский на следующий день, а в Офисе президента – через день. И это видео видели до того момента, когда в Трускавце было заседание "слуг народа". Поэтому когда все рассказывают сказки и разговоры, что "мы не видели это видео"... Видели – это факт".

При этом экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что видео может быть признано доказательством из-за специальной процедуры.

"Есть специальная процедура, которая признается доказательством", – сказал он.

Напомним, инспектор патрульной полиции Сергей Петрик, которого вызвали в ГБР на допрос, рассказал, о чем он говорил со следователями. Также он отметил, что никаких повесток ему не вручали.

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Дело Трухина