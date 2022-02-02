Дата нападения неизвестна – Кулеба о намерениях России

Министр заявил, что Украина подготовится в случае агрессии РФ со стороны Беларуси

Министр отметил, что Украина знает, что происходит вдоль границы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Достоверных дат начала возможной агрессии Российской Федерации против Украины нет.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Реклама

"Все существует в соцсетях"

Министр отметил, что у Украины есть полная информация о маневрах РФ и о том, что происходит вдоль границы.

"Это все существует в соцсетях, рефлексиях наших экспертов, граждан. Ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате", – сказал он.

Также Кулеба заявил, что если учения РФ в Беларуси "начнут эволюционировать во что-то другое, Украина мгновенно это увидит и подготовится".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Укринформ

Реклама

Что за учения?

Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украины и Евросоюза.

"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (страны Балтии и Польша – ред.) и юга (Украина – ред.)", – заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Напомним, возле границы Украины размещена примерно 100-тысячная армия РФ. Кроме этого, в Главном управлении разведки Минобороны заявляли, что Россия наращивает войска – были завезены на временно оккупированные территории танки, самоходные артиллерийские установки, а также боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.

Реклама

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Он выразил надежду, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате".

Читайте также: