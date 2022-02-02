Украина готова: Кулеба заявил о следующем шаге в переговорах с Россией

Наше государство намерено урегулировать конфликт с РФ дипломатическим путем

Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате.

Об этом он сказал во время брифинга, передает РБК-Украина.

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"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров, наоборот, мы годами работали в "нормандском формате" вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", – сказал министр.

Кулеба также выразил надежду, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате". Вероятно, речь идет о встрече лидеров Украины, Германии, России и Франции после переговоров в Париже и Берлине.

Переговоры в "нормандском формате" в Париже и Берлине