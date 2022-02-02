Украина готова: Кулеба заявил о следующем шаге в переговорах с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате.
Об этом он сказал во время брифинга, передает РБК-Украина.
"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Мы никогда не прятались от переговоров, наоборот, мы годами работали в "нормандском формате" вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", – сказал министр.
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Кулеба также выразил надежду, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате". Вероятно, речь идет о встрече лидеров Украины, Германии, России и Франции после переговоров в Париже и Берлине.
Переговоры в "нормандском формате" в Париже и Берлине
- 26 января состоялись переговоры "Нормандской четверки" на уровне политических советников. Представители всех стран-участниц "Нормандии" собрались в Париже, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Донбассе. Они подписали план действий впервые с 2019 года.
- Украину в Париже представлял глава Офиса президента Андрей Ермак. Россию – замглавы администрации президента Дмитрий Козак. От Германии участвовал советник канцлера Йенс Плетнер, от Франции – советник президента Эммануэль Бонн.
- Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак по окончании встречи советников лидеров "нормандского формата" заявил, что первоочередной задачей в "нормандском формате" является исключение разногласий в прочтении Минских соглашений.
- Офис президента надеялся организовать "нормандскую встречу" до окончания каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Но в Германии за это время уже успели провести выборы и огласить имя нового канцлера.
- Однако для продолжения переговоров стороны решили провести еще один саммит, но теперь в Берлине. Читайте в нашем материале, чего ждать от этой встречи.