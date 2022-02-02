Україна готова: Кулеба заявив про наступний крок у переговорах із Росією

Наша держава має намір врегулювати конфлікт із РФ дипломатичним шляхом

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до переговорів із РФ у будь-якому можливому форматі.

Про це він сказав під час брифінгу, передає РБК-Україна.

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"Україна готова до переговорів із РФ у будь-якому можливому форматі. Ми ніколи не ховалися від переговорів, навпаки, ми роками працювали в "нормандському форматі" разом із Францією та Німеччиною, щоб знайти дипломатичне рішення", – сказав міністр.

Кулеба також висловив сподівання, що вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі". Ймовірно, йдеться про зустріч лідерів України, Німеччини, Росії та Франції після переговорів у Парижі та Берліні.

Переговори у "нормандському форматі" у Парижі та Берліні