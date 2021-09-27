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"Нормандська четвірка" може зустрітися до відставки Ангели Меркель – Єрмак

27 вересня, 23:42
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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що готується нова зустріч в "Нормандському форматі"
Андрій Єрмак розповів, що готується зустріч в "Нормандському форматі" / Колаж "Сьогодні"
Андрій Єрмак розповів, що готується зустріч в "Нормандському форматі" / Колаж "Сьогодні"

Україна веде роботу над тим, щоб зустріч лідерів "Нормандської четвірки" відбулася ще при діючому канцлері Германії Ангели Меркель. Про це заявив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телеканалу ICTV.

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"Продовжуються консультації в "Нормандському форматі", вони постійно проходять як у вигляді відеоконференцій, так і в реальних зустрічах між різними сторонами. Але ми знаємо, що відбуваються і між німцями і росіянами, між французами і росіянами. Ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася ще до кінця каденції пані Меркель. І ми вважаємо, що було б дуже справедливо. Тому що вона дійсно дуже багато для цього зробила. І на сьогодні ми маємо двох свідків, які були присутні при підписанні Мінських домовленостей. Тож для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом. Консультації тривають", – зазначив Андрій Єрмак.

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Позиція Росії

Далі глава Офісу Президента України розповів, що відповідні пропозиції передаються і до Кремля, але там їх не чують.

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"Це важливо, щоб переговори відбулися. Але офіційних осіб Росії постійно не влаштовує порядок денний. Але, якщо є бажання припинити війну, треба сідати і розмовляти", – сказав Єрмак

Нормандській формат

  • Нормандський формат – тип зустрічей у чотиристоронньому форматі між першими особами України, Німеччини, Франції і Росії, де обговорюються питання щодо російської збройної агресії проти України.
  • Назва формату походить від місця зустрічі глав цих чотирьох держав, котра вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція), в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття другого фронту Другої світової війни.
  • Наступна зустріч в такому ж форматі пройшла 16—17 жовтня в Мілані (Італія).
  • Третя зустріч відбулася 11—12 лютого 2015 року в Мінську (Білорусь).
  • Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "Нормандському форматі", але припустив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.
  • Раніше в Росії назвали умову для приєднання США до "Нормандського формату". У Москві нервуються, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Москву.
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