Шольц стане новим канцлером Німеччини – на що чекати Україні

"Світлофорна" коаліція розкрила свої позиції стосовно України та Росії

Нова коаліція вимагає припинити війну, але не може не співпрацювати з Росією / Колаж "Сьогодні"

Офіційно оголошено, що новим канцлером Німеччини стане голова Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц. Його офіційний вступ на посаду відбудеться між 6 та 8 грудня. Проте вже відома позиція щодо співпраці з Росією та війни на Донбасі.

Домовилися

"Перший світлофор (у Німеччині – Авт.) був встановлений у Берліні 1924 року на Потсдамській площі. "Чи може це працювати?" – скептично запитували люди. Сьогодні світлофор незамінний, коли справа доходить до чіткого регулювання, забезпечення правильної орієнтації та забезпечення того, щоб усі рухалися вперед безпечно та плавно. Моя мета як канцлера – щоб цей альянс світлофорів зіграв таку ж новаторську роль для Німеччини", – так прокоментував Шольц створення нової коаліції на прес-конференції в Берліні, повідомляє агентство Reuters.

Реклама

У сформовану правлячу коаліцію крім Соціал-демократичної партії Німеччини (партійний колір червоний) увійшли ліберальна Вільна демократична партія (партійний колір жовтий) та "Зелені". Передбачається, що лідер вільних демократів Крістіан Лінднер очолить міністерство фінансів, а голова "Зелених" Анналена Бербок стане міністром закордонних справ. Міністерство юстиції очолить член СДП Марко Бушман.

Гасло нової коаліції – "Ризикнути заради прогресу" (Mehr Fortschritte wagen).

Україна

Відомо, що під час передвиборчих дебатів 40-річна Анналена Бербок закликала зупинити будівництво російського газопроводу "Північний потік – 2". У питаннях зовнішньої політики вона за посилення єдиної європейської лінії.

Реклама

24 листопада німецьке видання Spiegel опублікувало текст коаліційної угоди німецьких партій, де сказано, що Німеччина продовжить співпрацю з Росією в енергетичних питаннях та вирішенні глобальних проблем. Водночас "світлофор" закликав владу Росії припинити обмеження громадянських та демократичних свобод у країні.

Від Кремля нова коаліція також вимагає припинити війну на Донбасі. "Ми вимагаємо негайно покласти край спробам дестабілізації України, насильству на сході України та незаконній анексії Криму. Шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України та зняття відповідних санкцій залежить від повного виконання Мінських угод. Ми за вирішення заморожених конфліктів у регіоні ", – йдеться в угоді.

Вибори у Німеччині