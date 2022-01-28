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"Вікно можливостей – відкрите". Чого чекати від переговорів "Нормандської четвірки" у Берліні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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28 січня, 05:35
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Чи розпочнеться у Берліні підготовка до зустрічі Зеленського та Путіна?
У "нормандській зустрічі" брали участь Єнс Плетнер, Андрій Єрмак, Дмитро Козак та Еммануель Бонн. Фото: колаж "Сьогодні"
У "нормандській зустрічі" брали участь Єнс Плетнер, Андрій Єрмак, Дмитро Козак та Еммануель Бонн. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 26 січня, у Парижі відбулася "Нормандська зустріч" радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції. За словами представників сторін, зустріч не привела до конкретних результатів, але показала, що існує ймовірність компромісу щодо Мінських угод про врегулювання конфлікту на Донбасі, проте для продовження переговорів необхідно провести ще один саміт, тепер у Берліні. Що обговорювали представники "Нормандської четвірки" та чого чекати від зустрічі у ФРН?

Про що домовилися на зустрічі у Парижі

Вперше за довгий час переговори проходили у очному форматі та тривали 8 годин. Після саміту голова Офісу президента України Андрій Єрмак і заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак зазначили, що позитивним сигналом є домовленість щодо продовження виконання режиму припинення вогню на Донбасі. Також сторони зафіксували, що "є бажання працювати і домовлятися", проте зараз існує низка розбіжностей щодо Мінських угод.

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Андрій Єрмак також підтвердив, що існують розбіжності між Україною та РФ, але при цьому є бажання працювати над цими протиріччями.

Консультуватимуться з приводу знаходження консенсусу сторони протягом двох тижнів, після чого радники лідерів країн "Нормандської четвірки" проведуть ще одні переговори в Берліні.

Андрій Єрмак: "Є бажання працювати над протиріччями"
Андрій Єрмак: "Є бажання працювати над протиріччями" / Фото: Офис Президента Украины

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"Поки будуть розбіжності у "Нормандській четвірці", ми не зможемо надіслати жодних позитивних сигналів. Колеги взяли паузу подумати", – заявив Козак, додавши, що суперечностей було чимало.

Дмитро Козак: "Поки будуть розбіжності, ми не зможемо надіслати позитивних сигналів"
Дмитро Козак: "Поки будуть розбіжності, ми не зможемо надіслати позитивних сигналів" / Фото: kremlin.ru

Чому учасникам "нормандської зустрічі" знадобилася пауза

Політолог Ігор Петренко вважає, що зустріч у Парижі не привела до конкретних результатів, оскільки сторони давно не збиралися та не говорили предметно.

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"Учасники зустрічі провели аудит минулих переговорів, проаналізували все, про що раніше домовлялися, та з'ясували, у якому статусі перебувають домовленості", – каже "Сьогодні" Петренко.

Як зазначає політолог, головною темою обговорення були Мінські угоди.

"Україні ці домовленості невигідні. Росія ж наполягає на виконанні "Мінська", намагаючись використати угоди як важіль тиску. Також Москва вимагає прямих переговорів України з представниками "ЛДНР", що для нас є неприйнятним", – каже Петренко.

Водночас політолог зазначає, що за низкою пунктів Мінських угод було знайдено компроміс, зокрема щодо необхідності припинення вогню та продовження перемир'я.

Ігор Петренко: "По ряду пунктів Мінських угод було знайдено компроміс"
Ігор Петренко: "По ряду пунктів Мінських угод було знайдено компроміс" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Олексій Якубін.

"Сторони домовилися виконати два пункти Мінських угод. Це означає, що "нормандський формат", який довго перебував на паузі, розморозився, і зустріч у Парижі стала вихідною позицією для узгодження інших пунктів домовленостей", – говорить Якубін.

Експерт також зазначає, що зустріч у Парижі проходила під час ескалації конфлікту між Україною, Росією та Заходом.

"Це дуже важливо. Поки говорять дипломати – мовчать гармати. Дані переговори трохи знизили градус напруги у світі і наголосили, що дипломатичний шлях вирішення кризових політичних питань є ключовим", – каже Якубін.

Чого чекати від зустрічі у Берліні

Ймовірно, що на переговорах у Берліні сторони озвучать свої нові пропозиції та обговорюватимуть поєднання українського та російського бачення реалізації Мінських домовленостей, вважає Петренко.

"Тут уже можуть обговорювати й питання особливого статусу Донбасу – яким він може бути і як його узаконити, питання амністії мешканців ОРДЛО та кримінального переслідування підозрюваних у військових злочинах, питання виборів на непідконтрольних територіях, обміну полоненими", – каже експерт.

Олексій Якубін додає, що якщо радники лідерів на переговорах у Берліні знайдуть точки дотику та єдине бачення щодо низки питань, то можливо, що наступні переговори проведуть вже самі лідери країн, які зможуть легітимізувати попередні угоди учасників зустрічі у Берліні.

"Вікно для таких здібностей вже відкрила паризька зустріч. Берлін може стати підготовкою до переговорів глав держав "Нормандської четвірки", – підсумував Якубін.

Олексій Якубін: "Берлін може стати підготовкою до переговорів глав держав
Олексій Якубін: "Берлін може стати підготовкою до переговорів глав держав "нормандської четвірки" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у середу, 26 січня, в Єлисейському палаці у Парижі пройшли переговори радників глав держав "нормандського формату". Ініціаторами переговорів виступили канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон.

Україну на переговорах представляв голова Офісу президента України Андрій Єрмак, від Москви був заступником глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Також ми інформували, що напередодні зустрічі радників лідерів "нормандського формату" у ЗМІ з'явилася інформація, що учасники саміту можуть говорити про дату переговорів України з представниками так званих "ДНР" та "ЛНР" щодо статусу Донбасу. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як на це відреагували українські політики та експерти, і що заявили в Офісі президента.

Лідери "Нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у грудні 2019 року, також у Парижі. Вона стала першою зустріччю лідерів у "нормандському форматі" з 2016 року.

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