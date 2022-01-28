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"Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "нормандской четверки" в Берлине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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28 января, 05:35
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Начнется ли в Берлине подготовка к встрече Зеленского и Путина?
В "нормандской встрече" участвовали Йенс Плетнер, Андрей Ермак, Дмитрий Козак и Эммануэль Бонн. Фото: коллаж "Сегодня"
В "нормандской встрече" участвовали Йенс Плетнер, Андрей Ермак, Дмитрий Козак и Эммануэль Бонн. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 26 января, в Париже состоялась "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии, и Франции. По словам представителей сторон, встреча не привела к конкретным результатам, но показала, что существует вероятность компромисса по вопросу Минских соглашений об урегулировании конфликта на Донбассе, однако для продолжения переговоров необходимо провести еще один саммит, теперь в Берлине. Что обсуждали представители "нормандской четверки" и чего ждать от встречи в ФРГ?

О чем договорились на встрече в Париже

Впервые за долгое время переговоры проходили в очном формате и длились 8 часов. После саммита глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак отметили, что позитивным сигналом является договоренность о продолжении выполнения режима прекращения огня на Донбассе. Также стороны зафиксировали, что "есть желание работать и договариваться", однако в данное время существует ряд разногласий относительно Минских соглашений.

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Андрей Ермак также подтвердил, что существуют разногласия между Украиной и РФ, но при этом есть желание работать над этими противоречиями.

Консультироваться по поводу нахождения консенсуса стороны будут на протяжении двух недель, после чего советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут еще одни переговоры в Берлине.

Андрей Ермак: "Есть желание работать над противоречиями"
Андрей Ермак: "Есть желание работать над противоречиями" / Фото: Офис Президента Украины

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"Пока будут сохраняться разногласия в "нормандской четверке", мы не сможем послать никаких позитивных сигналов. Коллеги взяли паузу подумать", – заявил Козак, добавив, что противоречий было "немало".

Дмитрий Козак: "Пока будут сохраняться разногласия, мы не сможем послать позитивных сигналов"
Дмитрий Козак: "Пока будут сохраняться разногласия, мы не сможем послать позитивных сигналов" / Фото: kremlin.ru

Почему участникам "нормандской встречи" понадобилась пауза

Политолог Игорь Петренко считает, что встреча в Париже не привела к конкретным результатам, так как стороны давно не собирались и не говорили предметно.

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"Участники встречи провели аудит прошлых переговоров, проанализировали все, о чем ранее договаривались и выяснили, в каком статусе находятся договоренности", – говорит "Сегодня" Петренко.

Как отмечает политолог, главной темой обсуждения были Минские соглашения.

"Украине эти договоренности невыгодны. Россия же настаивает на выполнении "Минска", пытаясь использовать соглашения, как рычаг давления. Также Москва требует прямых переговоров Украины с представителями "ЛДНР", что для нас является неприемлемым", – говорит Петренко.

В то же время политолог отмечает, что по ряду пунктов Минских соглашений был найден компромисс, в частности по необходимости прекращения огня и продолжения перемирия.

Игорь Петренко: "По ряду пунктов Минских соглашений был найден компромисс"
Игорь Петренко: "По ряду пунктов Минских соглашений был найден компромисс" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Алексей Якубин.

"Стороны договорились выполнить два пункта Минских соглашений. Это значит, что "нормандский формат", долго находившийся на паузе, разморозился, и встреча в Париже стала исходной позицией для согласования остальных пунктов договоренностей", – говорит нам Якубин.

Эксперт также отмечает, что встреча в Париже проходила во время эскалации конфликта между Украиной, Россией и Западом.

"Это очень важно. Пока говорят дипломаты – молчат пушки. Данные переговоры немного снизили градус напряжение в мире и подчеркнули, что дипломатический путь решения кризисных политических вопросов является ключевым", – говорит Якубин.

Чего ждать от встречи в Берлине

Вероятно, что на переговорах в Берлине стороны озвучат свои новые предложения и будут обсуждать совмещение украинского и российского видения реализации Минских договоренностей, считает Петренко.

"Тут уже могут обсуждать и вопрос особого статуса Донбасса – каким он может быть и как его узаконить, вопрос амнистии жителей ОРДЛО и уголовного преследования подозреваемых в военных преступлениях, вопросы выборов на неподконтрольных территориях, обмена пленными", – говорит эксперт.

Алексей Якубин добавляет, что если советники лидеров на переговорах в Берлине найдут точки соприкосновения и единое видение по ряду вопросов, то возможно, что следующие переговоры проведут уже сами лидеры стран, которые смогут легитимизировать предварительные соглашения участников встречи в Берлине.

"Окно для таких возможностей уже открыла парижская встреча. Берлин может стать подготовкой к переговорам глав государств "нормандской четверки", – подытожил Якубин.

Алексей Якубин: "Берлин может стать подготовкой к переговорам глав государств
Алексей Якубин: "Берлин может стать подготовкой к переговорам глав государств "нормандской четверки" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в среду, 26 января, в Елисейском дворце в Париже прошли переговоры советников глав государств "нормандского формата". Инициаторами переговоров выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, от Москвы был замглавы администрации Путина Дмитрий Козак.

Также мы информировали, что накануне встречи советников лидеров "нормандского формата" в СМИ появилась информация, что участники саммита могут говорить о дате переговоров Украины с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" о статусе Донбасса. Сайт "Сегодня" выяснил, как на это отреагировали украинские политики и эксперты, и что заявили в Офисе президента.

Лидеры "Нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года, также в Париже. Она стала первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

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