Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✈ Новые правила въезда в ЕС 💥 ФОПы и штурм Рады ⚡ Подозрение заму Кличко ⚽ Суркис: У Динамо проблемы
СЕГОДНЯ Власть События

Встреча в Париже: почему нормандский формат опасен для Украины

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 05:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отмечается, что Украина находится в сложной ситуации из-за существования формата
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Каких-либо преимуществ для Украины в нормандском формате в принципе не может быть.

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" бывший народный депутат Украины Андрей Ильенко.

Реклама

Так он прокомментировал встречу в Париже 26 января политических советников лидеров стран-участниц нормандского формата.

"Мы видим позицию Германии, которая блокирует поставки оружия в Украину, саботирует и ставит под сомнение введение санкций против России, только занимается тем, что хочет достроить "Северный поток-2". На мой взгляд, Германия откровенно играет на стороне России, а Франция – с абсолютно никакой позицией", – отметил он.

"Убегать как можно дальше"

По его мнению, нормандский формат априори Украине не выгоден и уже давно мертв:

"Последняя встреча состоялась более 2-х лет назад. Украине надо бежать от этого формата как можно дальше – так же как и от Минских соглашений. Я считаю, что ничего хорошего нас там не ждет. Сегодня, к сожалению, мы находимся в сложной ситуации из-за существования этого формата.

Я считаю, что сегодня, учитывая хамское и циничное поведение руководства Германии, мы имеем право задавать вопрос, что нас теперь этот формат не устраивает, потому что сомневаемся в способности Германии быть посредником в этой ситуации".

Фото – Укринформ

Важность нормандского формата

В то же время политолог Алексей Якубин заявил, что сейчас активизировался вопрос по Донбассу, а также вопрос Украины в общеевропейском контексте:

Реклама

"Посмотрите, какое сейчас количество встреч и их интенсивность, например, Владимира Зеленского и представителей США. Почти каждую неделю мы слышим о телефонных контактах".

Также он заявил, что если говорить о нормандском формате, то у Украины есть "Минск":

"Почему здесь есть важность формата? Потому что пока это хотя бы встреча советников и на повестке дня ряд вопросов, которые на уровне советников уже можно начинать обсуждать... Есть вопросы гуманитарного характера, которые можно обсуждать, – обмен удерживаемых лиц, доступ Красного Креста на неподконтрольные территории.

Украина уже работает с тем, что есть "Минск", т.е. других дорожек здесь нет. Поэтому надо думать, как, взвесив в первую очередь украинские интересы, все-таки двигаться по этому направлению".

По его мнению, все чаще на международных площадках в очередной раз раздаются призывы о выполнении "Минска":

"Окончательные решения будут приниматься на уровне глав государств... "Минск" сформирован так, как сформирован. Пока переговоры ведутся – молчат пушки. Мы должны приветствовать любые переговорные площадки".

Выстоит ли Украина

В свою очередь экс-нардеп Николай Катеринчук заявил, что нормандский формат мертв:

Реклама

"Его название – "три против одного", где "одна" – это Украина. Насчет Германии и Франции все ясно.

Вся эта ситуация с напряжением Вокруг "Минска" – это прелюдия, чтобы "дожать" украинскую власть, чтобы она начала выполнять "Минск" таким, какой он есть. Выстоим ли? Это зависит от того, как мы держим удар, а также как внутри страны развивается ситуация относительно, в частности, единства".

Напомним, Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, не исключено, в формате видеоконференции.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Козырь в рукаве". Почему в России заговорили о признании "ЛДНР" и нужен ли Путину суверенный Донбасс Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко День рождения президента Зеленского: чем он запомнился в мировой истории Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.67

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

121 400

заболело за неделю в Украине

+109%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять