Встреча в нормандском формате: Ермак назвал дату

О месте проведения встречи пока не говорится

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26 января состоится встреча политических советников лидеров нормандской четверки.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отмечает "Интерфакс-Украина".

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"Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января", – заявил Ермак.

При этом о месте проведения встречи ничего не говорится.

Что такое нормандская четверка?

"Нормандская четвёрка" (или "нормандский формат") – группа руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Начало "нормандскому формату" было положено на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция).

В последний раз саммит проходил в Елисейском дворце в 2019 году и стал первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

Напомним, Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным, не исключено, в формате видеоконференции.

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