Зустріч у Парижі: чому "нормандський формат" небезпечний для України

Україна у складній ситуації через існування формату

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Будь-яких переваг для України в нормандському форматі принципово не може бути.

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній народний депутат України Андрій Іллєнко.

Реклама

Так він прокоментував зустріч у Парижі 26 січня політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату".

"Ми бачимо позицію Німеччини, яка блокує постачання зброї в Україну, саботує і ставить під сумнів запровадження санкцій проти Росії, лише займається тим, що хоче добудувати "Північний потік – 2". На мою думку, Німеччина відверто грає на боці Росії, а Франція – з абсолютно ніякою позицією", – зазначив він.

"Тікати якнайдалі"

На думку колишнього народного депутата, "нормандський формат" апріорі Україні не вигідний і вже давно мертвий:

"Остання зустріч відбулася понад два роки тому. Україні треба тікати від цього формату якнайдалі – так само, як і від Мінських угод. Я вважаю, що нічого хорошого нас там не чекає. Сьогодні, на жаль, ми перебуваємо у складній ситуації через існування цього формату. Я вважаю, що сьогодні, зважаючи на хамську та цинічну поведінку керівництва Німеччини, ми маємо право ставити питання, що нас тепер цей формат не влаштовує, бо маємо сумнів у здатності Німеччини бути посередником у цій ситуації".

Фото – Укрінформ

Важливість "нормандського формату"

Одночасно політолог Олексій Якубін вважає, що зараз активізувалося питання нормалізації на Донбасі, а також питання України у загальноєвропейському контексті:

Реклама

"Погляньте, яка тепер кількість зустрічей та їхня інтенсивність, наприклад Володимира Зеленського та представників США. Майже кожного тижня ми чуємо про телефонні контакти".

Також він висловився про роль для України "Мінська":

"Чому тут є важливість формату? Бо поки що це хоча б зустріч радників і на порядку денному сукупність питань, які на рівні радників вже можна починати обговорювати... Є питання гуманітарного характеру, які можна обговорювати: обмін утримуваних осіб, доступ Червоного Хреста на непідконтрольні території. Україна вже працює з тим, що є "Мінськ", тобто інших доріжок тут немає. Тому треба думати, як, зваживши насамперед українські інтереси, все-таки рухатись у цьому напрямі".

На його думку, все частіше на міжнародних майданчиках вкотре лунають заклики до виконання "Мінська":

"Остаточні рішення прийматимуться на рівні глав держав... "Мінськ" сформований так, як сформований. Поки переговори ведуться – мовчать гармати. Ми повинні вітати будь-які переговорні майданчики".

Чи вистоїть Україна

Зі свого боку екснардеп Микола Катеринчук заявив, що "нормандський формат" мертвий:

Реклама

"Його назва – "три проти одного", де "одна" – це Україна. Щодо Німеччини та Франції все ясно. Вся ця ситуація з напруженістю навколо "Мінська" – це прелюдія, щоб "дотиснути" українську владу, щоб вона почала виконувати "Мінськ" таким, яким він є. Чи вистоїмо? Це залежить від того, як ми тримаємо удар, а також як усередині країни розвивається ситуація щодо, зокрема, єдності".

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, ймовірно, у форматі відеоконференції.

Читайте також: