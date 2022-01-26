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Зустріч у Парижі: чому "нормандський формат" небезпечний для України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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26 січня, 05:50
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Україна у складній ситуації через існування формату
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Будь-яких переваг для України в нормандському форматі принципово не може бути.

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній народний депутат України Андрій Іллєнко.

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Так він прокоментував зустріч у Парижі 26 січня політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату".

"Ми бачимо позицію Німеччини, яка блокує постачання зброї в Україну, саботує і ставить під сумнів запровадження санкцій проти Росії, лише займається тим, що хоче добудувати "Північний потік – 2". На мою думку, Німеччина відверто грає на боці Росії, а Франція – з абсолютно ніякою позицією", – зазначив він.

"Тікати якнайдалі"

На думку колишнього народного депутата, "нормандський формат" апріорі Україні не вигідний і вже давно мертвий:

"Остання зустріч відбулася понад два роки тому. Україні треба тікати від цього формату якнайдалі – так само, як і від Мінських угод. Я вважаю, що нічого хорошого нас там не чекає. Сьогодні, на жаль, ми перебуваємо у складній ситуації через існування цього формату.

Я вважаю, що сьогодні, зважаючи на хамську та цинічну поведінку керівництва Німеччини, ми маємо право ставити питання, що нас тепер цей формат не влаштовує, бо маємо сумнів у здатності Німеччини бути посередником у цій ситуації".

Фото – Укрінформ

Важливість "нормандського формату"

Одночасно політолог Олексій Якубін вважає, що зараз активізувалося питання нормалізації на Донбасі, а також питання України у загальноєвропейському контексті:

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"Погляньте, яка тепер кількість зустрічей та їхня інтенсивність, наприклад Володимира Зеленського та представників США. Майже кожного тижня ми чуємо про телефонні контакти".

Також він висловився про роль для України "Мінська":

"Чому тут є важливість формату? Бо поки що це хоча б зустріч радників і на порядку денному сукупність питань, які на рівні радників вже можна починати обговорювати... Є питання гуманітарного характеру, які можна обговорювати: обмін утримуваних осіб, доступ Червоного Хреста на непідконтрольні території.

Україна вже працює з тим, що є "Мінськ", тобто інших доріжок тут немає. Тому треба думати, як, зваживши насамперед українські інтереси, все-таки рухатись у цьому напрямі".

На його думку, все частіше на міжнародних майданчиках вкотре лунають заклики до виконання "Мінська":

"Остаточні рішення прийматимуться на рівні глав держав... "Мінськ" сформований так, як сформований. Поки переговори ведуться – мовчать гармати. Ми повинні вітати будь-які переговорні майданчики".

Чи вистоїть Україна

Зі свого боку екснардеп Микола Катеринчук заявив, що "нормандський формат" мертвий:

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"Його назва – "три проти одного", де "одна" – це Україна. Щодо Німеччини та Франції все ясно.

Вся ця ситуація з напруженістю навколо "Мінська" – це прелюдія, щоб "дотиснути" українську владу, щоб вона почала виконувати "Мінськ" таким, яким він є. Чи вистоїмо? Це залежить від того, як ми тримаємо удар, а також як усередині країни розвивається ситуація щодо, зокрема, єдності".

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронню зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, ймовірно, у форматі відеоконференції.

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