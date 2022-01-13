Процесс пошел. Шольц заявил о прогрессе в переговорах по Украине

В Германии рады, что Россию удалось посадить за стол переговоров

Олаф Шольц дал Украине надежду. Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе сдвинулись с мертвой точки и Берлин будет добиваться новой "нормандской встречи" на уровне лидеров государств. Особенно это важно на фоне скопления войск РФ вблизи Украины. Об этом пишет DW.

Военная угроза

Он обвинил Россию в том, что оккупировав украинский Крым в 2014 году, Москва нарушила основополагающий принцип недопустимости нового передела границ в Европе. Канцлер призвал вернуться к этому принципу.

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"Это серьезная угроза безопасности в Европе. Наращивание войск вдоль украинской границы должно нас беспокоить. Лично у меня это вызывает очень и очень большую обеспокоенность", – сказал Шольц.

Россию посадили за стол переговоров

Немецкий канцлер рад открытию разных каналов для переговоров с Россией. Уже состоялись встречи между представителями России, США и НАТО. А сегодня ожидается заседание РФ-ОБСЕ.

Кроме этого, Шольц пообещал, что правительство Германии также будет активно добиваться возобновления переговоров в рамках "нормандского формата" (Украина, Россия, ФРГ, Франция), призванного найти мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

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"Сейчас идут переговоры на четырех уровнях. Это хороший прогресс. Все дипломатические средства должны использоваться для улучшения европейской безопасности", – цитирует Шольца.

Переговоры по Донбассу