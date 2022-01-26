Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко
СЕГОДНЯ Власть События

"Есть сильный сигнал и желание": Ермак объявил результаты нормандской встречи

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 22:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава Офиса президента Украины заявил об основательном и непростом разговоре в Париже
Ермак прокомментировал итоги встречи в Нормандском формате. Коллаж "Сегодня"
Ермак прокомментировал итоги встречи в Нормандском формате. Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об итогах встречи в Нормандском формате, которая состоялась 26 января в Париже. Участие в ней приняли советники глав государств "нормандской четверки".

"Сам факт возобновления формата – сильный сигнал. Был содержательный и непростой разговор", — сказал он.

Реклама

Стороны открыто зафиксировали, что есть много разногласий, но есть желание работать, отметил глава ОП. Стороны поддержали тезис что работа в подгруппах будет продолжаться.

"Сегодня первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года", — сказал Ермак.

Глава Офиса президента отметил, что Украина готова к переговорам и встречам 24/7.

Реклама

"Мы не даем шансов тем, кто разгоняет "зраду". Все эти силы работают для того, чтобы сорвать разговоры, но позиция нашей команды принципиальная и не зависит от мнения этих сил. Хочу поблагодарить парнетров по нормандскому формату. Которые делают все для поддержки Украины, это увенчается успехом, продолжаем работать над этим", — заявил он.

Также Ермак сообщил, что следующая встреча будет в Берлине через 2 недели.

"Хочу поблагодарить вас за интерес, который вы проявляете. Это в центре внимания всего мира", — отметил глава ОП

Реклама

Встреча в Нормандском формате

Напомним, в среду 26 января в Елисейском дворце в Париже состоялись переговоры советников глав государств Нормандского формата. Инициаторами переговоров выступили канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

Украину на переговорах представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, от Москвы был заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

Перед переговорами глава ОП Андрей Ермак заявил, что нынешние переговоры советников будут носить исключительно консультационный характер и представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы.

Лидеры "нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в декабре 2019 года — также в Париже. Она стала первой встречей лидеров в "нормандском формате" с 2016 года.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Переговоры с "ЛДНР" – смерть для Украины". В чем главная опасность "нормандской встречи" Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Порошенко наносит "ответный удар": что означает новость об аресте "Прямого" и "5 канала" Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко День рождения президента Зеленского: чем он запомнился в мировой истории Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.67

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

132 906

заболело за неделю в Украине

+108%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять