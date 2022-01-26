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"Переговоры с "ЛДНР" – смерть для Украины". В чем главная опасность "нормандской встречи"

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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26 января, 16:02
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Украине нужно держать в кармане "домашние заготовки", считают дипломаты
Андрей Ермак опроверг информацию о переговорах с "ЛДНР". Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Ермак опроверг информацию о переговорах с "ЛДНР". Фото: коллаж "Сегодня"

26 января в Париже началась встреча советников лидеров "нормандского формата". Накануне в СМИ появилась информация, что участники саммита могут говорить о дате переговоров Украины с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" о статусе Донбасса. Как на это отреагировали украинские политики и эксперты, и что заявили в Офисе президента?

Что сообщили СМИ

25 января издание Deutsche Welle проинформировало, что участники "нормандской встречи" могут обсуждать дату переговоров украинской стороны с представителями ОРДЛО о новом статусе Донбасса.

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"В ходе консультаций, в частности, хотят определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса", – говорится в сообщении.

В Париже состоится встреча советников лидеров "нормандского формата". Фото: LB.ua
В Париже состоится встреча советников лидеров "нормандского формата". Фото: LB.ua

Переговоры могут "взорвать" Украину

Экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов в программе "Время Голованова" на телеканале Украина 24 заявил, что переговоры с представителями "ЛДНР" недопустимы.

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"Это бесконечно рискованно, смертельно опасно для Украины. Для ее независимости, самостоятельности и суверенитета", – сказал Илларионов.

Андрей Илларионов: "Переговоры с "ЛДНР" смертельно опасны для Украины". Фото: скриншот
Андрей Илларионов: "Переговоры с "ЛДНР" смертельно опасны для Украины". Фото: скриншот

С ним согласился журналист Дмитрий Гордон, отметив, что в случае, если украинские власти сядут за стол переговоров с "бандитскими группировками "ЛДНР", то Украина "взорвется".

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"Вести переговоры с преступниками, убийцами, сепаратистами – это смерти подобно для государства в целом, чего и добивается Путин", – сказал Гордон.

Он также подчеркнул, что люди Донбасса являются гражданами Украины.

"Украина должна объявить амнистию, а кровавых бандитов пусть Россия забирает себе. Сначала Донбасс, а потом – Крым. Если Ермак или Зеленский сядет за стол переговоров с Пушилиным или Пасечником – я этого не приму. Я первый скажу, что это предательство интересов Украины. Никаких переговоров с теми, на чьих руках кровь украинских патриотов!" – заявил Гордон.

Дмитрий Гордон: "Никаких переговоров с теми, на чьих руках кровь украинских патриотов". Фото: скриншот
Дмитрий Гордон: "Никаких переговоров с теми, на чьих руках кровь украинских патриотов". Фото: скриншот

Что заявили на Банковой

26 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермакопроверг информацию, опубликованную в СМИ, заявив, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".

"Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте. Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", – сказал он.

По словам Ермака, на данный момент конкретной повестки дня встречи "нормандских советников" нет, но представители Украины планируют обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в "нормандском формате".

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем", – подчеркнул Ермак.

Андрей Ермак (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Ермак (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Он также добавил, что утверждать любые документы в "нормандском формате" имеют право лишь лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

"Любые инсинуации или манипуляции – это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", – подытожил Ермак.

Переговоры с "ЛДНР" – красная линия для Украины

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Мария Ионова в эфире телеканала Украина 24 отметила, что для Украина переговоры с "ЛДНР" являются красной линией, а украинской власти необходимо выполнять обещания.

"Говорить о том, что переговоров с боевиками не будет – это одно, а не делать этого – это другое. Минский формат – единственный, где признана агрессия России. Иного нет. Через три года Зеленский мог разработать другой формат, но такого нет", – сказала депутат.

Мария Ионова: "Переговоры с
Мария Ионова: "Переговоры с "ЛДНР" – красная линия для Украины". Фото: eurosolidarity.org

Нардеп, глава партии "Голос" Кира Рудик также считает, что переговоры с боевиками ОРДЛО не допустимы.

"Наша фракция на этом настаивает", – заявила она.

Кира Рудик: "Переговоры с боевиками ОРДЛО не допустимы". Фото: пресс-служба партии "Голос"
Кира Рудик: "Переговоры с боевиками ОРДЛО не допустимы". Фото: пресс-служба партии "Голос"

Две проблемы Минских соглашений

Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Константин Елисеев отметил, что украинская власть пиарится на самом факте проведения "нормандского формата" на уровне заурядных встреч дипломатических советников, тогда как ранее реальными достижениями считались договоренность о перемирии и прекращении огня. По его мнению, на предстоящих переговорах Украине нужно держать в кармане "домашние заготовки".

"В Минских договоренностях есть две проблемы: приоритетность шагов по выполнению соглашения и вопрос – кто будет контролировать неконтролируемый участок на линии разграничения", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Константин Елисеев: "Украине нужно держать в кармане
Константин Елисеев: "Украине нужно держать в кармане "домашние заготовки"" / Фото: Официальный сайт президента Украины

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украину в Париже представит глава Офиса президента Андрей Ермак. Россию – замглавы администрации президента Дмитрий Козак. От Германии участвует советник канцлера Йенс Плетнер, от Франции – советник президента Эммануэль Бонн.

Также мы информировали, что Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байденупровести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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