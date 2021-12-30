Данилов рассказал, сколько украинцев встанут на защиту от РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по последним опросам, более 50% граждан готовы защищать нашу страну. По его словам, из них 35% – готовы сразу взять в руки оружие.
Об этом Данилов заявил в интервью Настоящему времени.
"Задача государства – обеспечить, чтобы это оружие у них было. Я хочу, чтобы мы понимали: когда в нашей стране возникают угрозы, все объединяются, несмотря на то, что мы разные по политическим мотивам, по другим мотивам. Но когда будет идти речь о нашем государстве, все объединятся", – сказал он.
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Секретарь СНБО добавил, что в Украине есть сектор безопасности и обороны и его общее количество достигает около миллиона человек. В то же время есть гражданское общество, которое встанет на защиту государства.
Он также отметил, что в составе ВСУ по состоянию на 1 января 2022 года будет 261 тысяча военнослужащих.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их число, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.