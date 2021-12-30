Данілов розповів, скільки українців стануть на захист від РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, за останніми опитуваннями, понад 50% громадян готові захищати нашу країну. За його словами, з них 35% – готові одразу взяти до рук зброю.
Про це Данілов заявив в інтерв'ю Настоящему времени.
"Завдання держави – забезпечити, щоб ця зброя у них була. Я хочу, щоб ми розуміли: коли в нашій країні виникають загрози, всі об'єднуються, попри те, що ми різні з політичних мотивів, з інших мотивів. Але коли йтиметься про нашу державу, всі об'єднаються", – сказав він.
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Секретар РНБО додав, що в Україні є сектор безпеки та оборони і його загальна кількість сягає близько мільйона людей. Водночас є громадянське суспільство, яке постане на захист держави.
Він також зазначив, що у складі ЗСУ станом на 1 січня 2022 року буде 261 тисяча військовослужбовців.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію. На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом.
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхнє число, перекинувши великі формування на поїздах і літаках.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія у разі вторгнення в Україну зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів. Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.
- Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер пояснив, що змусить Путіна припинити війну в Україні. Господар Кремля не йде на мирні переговори, але його можна змусити.