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"Медлить никто не будет": Данилов назвал условие для военного положения в Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
20 декабря, 11:45
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Все должностные лица будут четко действовать, сказал секретарь СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов назвал условие для введения военного положения в Украине. По его словам, это зависит от обстоятельств, которые будут происходить в стране.

Об этом Данилов сказал в интервью изданию Апостроф.

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Секретарь СНБО отметил, что сегодня нет необходимости во введении военного положения, но если она появится, решение будет принято немедленно.

"Я бы не пугал людей сейчас введением военного положения. Решения будут приниматься в зависимости от тех обстоятельств, которые сегодня будут в стране. Сегодня я могу сказать, что таких обстоятельств нет. А если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения, никто не будет с этим медлить", — сообщил секретарь СНБО.

Более того, такой ситуации, которая происходила в 2014 году, когда военные не защищали свою страну — такого точно не будет, уточнил он.

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Данилов напомнил, что когда Washington Post сообщила о большом скоплении военных РФ на границе, Украина четко дала понять, что владеет информацией.

"Мы ясно понимаем, что находится в радиусе 200 км от нашей границы, именно границы, а не линии соприкосновения с Российской Федерацией. Мы ясно понимаем, что находится на расстоянии до 400 км от нашей границы, мы понимаем, что это за группировки, их количество, знаем, чем они оснащены. У нас это все под контролем, и мы ежедневно получаем информацию от соответствующих институций по этому поводу. Сегодня такой опасности мы не видим", – объяснил секретарь СНБО.

В то же время он отметил, что такая опасность может возникнуть завтра. Неизвестно ведь, что в голове у людей, сидящих в Кремле. Данилов добавил, что Украина не будет освобождать Донецкую и Луганскую области военным способом, потому что осознает количество человеческих жертв, к которым приведет такое решение.

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"Это для россиян было известно выражение, что "женщины еще нарожают". Мы ценим жизнь каждого нашего человека, и нам очень больно, когда мы теряем людей на фронте", – сказал он.

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